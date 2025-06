Megafuzja w polskich finansach: potwierdzony termin!

Bank Pekao i Powszechny Zakład Ubezpieczeń podpisały dokument wstępnie ustalający zasady współpracy stron (term sheet) powołujący wspólny projekt służący przygotowaniu i przeprowadzeniu, przy założeniu odpowiednich zmian legislacyjnych, transakcji w następujących dwóch krokach: (i) podział PZU prowadzący do wyodrębnienia działalności operacyjnej PZU (w tym działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej) do spółki w 100 proc. zależnej od spółki holdingowej PZU, a następnie (ii) połączenie PZU, jako spółki przejmowanej, z bankiem jako spółką przejmującą, podały spółki. Term sheet potwierdza, że intencją stron jest zrealizowanie potencjalnej transakcji do 30 czerwca 2026 r.

„Podpisanie term sheet zapoczątkowuje współpracę stron przy przygotowaniu potencjalnej transakcji. Jej przeprowadzenie jest uzależnione od szeregu czynników niezależnych od stron, w tym wejścia w życie odpowiednich zmian legislacyjnych umożliwiających przeprowadzenie potencjalnej transakcji w sposób przewidziany w term sheet, uzgodnienia i zawarcia przez strony stosownej dokumentacji transakcyjnej (w terminie do 120 dni od dnia wejścia w życie wspomnianych wyżej zmian legislacyjnych), uzyskania zgód Rady Ministrów oraz szeregu zgód regulacyjnych (w szczególności zgód Komisji Nadzoru Finansowego) oraz udzielenia stosownych zgód korporacyjnych, w tym na poziomie walnych zgromadzeń PZU i banku” - czytamy w komunikacie.

Rok na przeprowadzenie fuzji ubezpieczeciela i banku

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi w term sheet, strony powołają wspólny Komitet Sterujący (w skład którego wejdą prezesi PZU oraz Pekao) oraz wspólne grupy robocze, które wspólnie będą realizowały prace zmierzające do realizacji potencjalnej transakcji. PZU podjął i prowadzić będzie działania zmierzające do przeprowadzenia podziału spółki w celu rozdzielenia działalności holdingowej i operacyjnej. Daty kluczowych kamieni milowych projektu zostaną określone przez Komitet Sterujący, wskazano w materiale.

„Term sheet potwierdza, że intencją stron jest zrealizowanie potencjalnej transakcji do 30 czerwca 2026 r. Term sheet przestanie obowiązywać w szczególności, jeżeli prace nad zmianami legislacyjnymi umożliwiającymi przeprowadzenie potencjalnej transakcji w kształcie określonym w term sheet, nie będą zaawansowane w sposób określony przez strony do końca 2025 r. lub jeżeli publikacja takich zmian legislacyjnych nie nastąpi do końca lutego 2026 r. a ich wejście w życie nie nastąpi do 31 marca 2026 r.” - czytamy dalej.

Prace nad podziałem PZU oraz wspomnianym wyżej połączeniem będą prowadzone możliwie równolegle, przy czym przeprowadzenie połączenia nie nastąpi bez uprzedniego przeprowadzenia podziału PZU. Z kolei, ewentualne przeszkody dotyczące możliwości przeprowadzenia połączenia PZU i banku nie będą wpływały na realizację przez PZU podziału, podano także.

Klesyk: gramy o uwolnienie od 15 do 20 mld zł kapitału

„Chcemy przeprowadzić absolutnie unikatową co do skali, złożoności i znaczenia transakcję. Nie było takiej na naszym rynku finansowym. Gramy o uwolnienie od 15 do 20 mld zł kapitału dla akcjonariuszy PZU i Pekao i dla polskiej gospodarki. Mobilizuje to nas i bank, angażuje wielu pracowników, najlepszych doradców i wymaga zgodnego współdziałania. Podpisanie term sheet, organizującego prace i wytyczającego ścieżkę, to sygnał, że realizujemy konkretne działania i zmierzamy do celu” - powiedział p.o. prezes zarządu PZU Andrzej Klesyk, cytowany w komunikacie.

„_Prace nad stworzeniem nowej i ważnej dla polskiej gospodarki grupy finansowej wkraczają w kolejny etap. Mamy klarowną mapę drogową, tworzymy merytoryczne zespoły robocze i wrzucamy wyższy bieg w naszej współpracy. Przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale dzięki dobrej organizacji i kooperacji z PZU jesteśmy na dobrej drodze do zrealizowania tego ambitnego projektu” - wskazał prezes Banku Pekao Cezary Stypułkowski.

Memorandum o współpracy

Na początku czerwca Bank Pekao oraz PZU poinformowały, że podpisały memorandum o współpracy przewidujące powołanie wspólnego projektu służącego przygotowaniu, przy założeniu odpowiednich zmian legislacyjnych, transakcji polegającej na: (i) przeprowadzeniu podziału PZU prowadzącego do wyodrębnienia działalności operacyjnej do spółki w 100 proc. zależnej od PZU (do 30 czerwca 2026 r.), w wyniku czego PZU stanie się spółką holdingową, a następnie (ii) połączeniu PZU, jako spółki przejmowanej, z bankiem jako spółką przejmującą.

Strony przewidywały wówczas, że ewentualna realizacja potencjalnej transakcji może doprowadzić do uwolnienia znaczących nadwyżek kapitałowych grupy, szacowanych na od ok. 15 do ok. 20 mld zł. Podmiot powstały z połączenia największego ubezpieczyciela i drugiego co do wielkości banku w Polsce będzie dysponował m.in. większym o ok. 200 mld zł potencjałem kredytowania w porównaniu do obecnego modelu grupy.

Grupa PZU jest największą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

