Wielki bank zmieni umowy o pracę na masową skalę

Bank Pekao podjął uchwałę o zamiarze przeprowadzenia zmian warunków wynagradzania i premiowania dla grupy ok. 2 700 pracowników poprzez zawarcie porozumień z pracownikami; w ramach tego procesu bank nie przewiduje redukcji liczby zatrudnionych pracowników.

„W związku z wystąpieniem Państwowej Inspekcji Pracy z lutego 2024 roku, która zobowiązała bank do zintensyfikowania procesu mającego na celu wprowadzenie zakładowego źródła prawa pracy regulującego obszar wynagrodzeń za pracę, pracowników zatrudnionych w ramach kontraktów menedżerskich (umów o pracę), bank po przeprowadzeniu procesów przewidzianych przepisami prawa, w tym rokowań ze stroną społeczną oraz konsultacji regulaminów wynagradzania, przyjął nowe warunki wynagradzania i premiowania dla tej grupy osób, które będą obowiązywały od stycznia 2026 roku. Konsekwencją tych działań jest konieczność dokonania zmian w umowach o pracę” - czytamy w komunikacie.

Pekao zapowiedziało, że dziś powiadomi działające w banku organizacje związkowe o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwróci się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Ponadto powiadomi urząd pracy o zamiarze zastosowania procedury zwolnień grupowych w banku bez intencji do redukcji zatrudnienia.

„Bank opublikuje kolejny komunikat po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z działającymi w Banku organizacjami związkowymi i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerwy związanej z tym procesem, która w całości obciąży wynik banku. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanej rezerwy oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe banku zostaną podane w sprawozdaniach finansowych banku” - czytamy dalej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU. Od 1998 roku bank obecny jest na GPW; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 334,24 mld zł na koniec 2024 r.

