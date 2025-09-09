Polska ma za mało schronów, by zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Na Mazowszu jest ich niespełna 300, w Łódzkiem – 77, a Lubuskiem – okrągłe 0. Polacy nie mają się gdzie schować, gdyby wybuchła wojna. Czy sytuacja poprawi się dzięki deweloperom, na których rząd nałożył obowiązek zbudowania schronów?

W Polsce jest nieco ponad 1,9 tys. schronów, które mogą pomieścić 300 tys. osób. To zaledwie 4 proc. populacji naszego kraju. Oprócz tego istnieje blisko 8,7 tys. miejsc ukrycia i więcej niż 224 tys. tzw. miejsc doraźnego schronienia. Łącznie daje to ponad 233 tys. obiektów ochronnych. Niewiele, ale ma się to zmienić, bo od połowy przyszłego roku deweloperzy będą mieć obowiązek zapewnienia certyfikowanego schronienia dla mieszkańców nowego bloku mieszkalnego.

Poszukaj na mapie

Obiekty zbiorowej ochrony dzielą się na budowle ochronne, czyli schrony i słabiej wyposażone (niehermetyczne i o mniejszej grubości ścian) ukrycia, oraz na miejsca doraźnego schronienia, którymi mogą być chociażby piwnice, garaże podziemne czy metro.

Największy poziom bezpieczeństwa gwarantują oczywiście schrony, które wyróżnia zamknięta konstrukcja oraz wyposażenie w urządzenia filtrująco-wentylacyjne.

Jest ich jednak mało, a do tego nie wiadomo, gdzie ich szukać, ponieważ są fatalnie oznakowane.

Pełny artykuł dostępny dla subskrybentów Sieci Przyjaciół:Deweloperzy będą budować… schrony. „Polacy nie mają się gdzie schować, gdyby wybuchła wojna”

wpolityce, jb