Moskwa: Parkingi podziemne przygotowywane są pod schrony

W Moskwie parkingi podziemne w budynkach mieszkalnych przygotowywane są pod schrony - informuje niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii. Mieszkańców kilku budynków poproszono już o zabranie z parkingów samochodów i swoich rzeczy

Szef wspólnoty mieszkaniowej jednego z moskiewskich osiedli został wezwany na policję, gdzie poinformowano go o zarządzeniu w sprawie sprawdzenia wszystkich schronów - opowiedział portalowi mieszkaniec. Drugi mieszkaniec tego elitarnego kompleksu przekazał, że zarządca na czacie lokatorskim napisał, iż na parking będą przywiezione łóżka, apteczki, grzejniki.

Z kolei na drzwiach budynków ze wspólnoty mieszkaniowej Atom pojawiły się ogłoszenia o przygotowaniu ukryć do „przyjęcia potrzebujący schronienia”. Zaapelowano do mieszkańców o zabranie z parkingów swoich rzeczy i samochodów do 18 października.

Portal podkreśla, że przygotowanie schronów na wypadek ostrzałów rozpoczęło się w Rosji już wiosną.

PAP/KG