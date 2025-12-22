Kto ceną wojuje, przez cenę przegrywa

Premier Donald Tusk postanowił po dwóch latach 22 grudnia przed Świętami Bożego Narodzenia, pochwalić się spełnieniem jednej ze swoich obietnic wyborczych – ceny benzyny na stacjach 5,19 zł za litr. Nadział się na szybką kontrę!

Premier Donald Tusk po południu opublikował zdjęcie z anonimowej stacji koncernu bp, gdzie na panelu widnieje cena 5,18 zł za litr bezołowiowej benzyny Pb95. Zderzył je za zdjęciem z 11 października 2022 r., gdzie widnieje cena 6,78 zł za litr.

Paliwo po 5.18. Mogę być winny grosika? – napisał Donald Tusk.

Politycy i internauci chórem wyśmiali koncept szefa rządu.

Menzen: 5,19, czy 5,91 – co za różnica

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen opublikował na X zdjecie panelu stacji bp, gdzie widać cenę 5,91 zł za litr Pb95. Opatrzył to komentarzem:

5.19 czy 5.91, co za różnica :)

Błaszczak: obalamy mity Tuska

Donald Tusk przegonił jednego ze swoich podwładnych po całej Polsce, by zrobić zdjęcie ceny paliwa, które będzie zgodne z rządową propagandą – pisze na X Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS.

Obalamy mity Tuska. W kampanii mówił, że ma „jedno konkretne rozwiązanie”, aby benzyna była po 5,19 zł. Czemu nie wdrażał go przez 2 lata? Średnia cena paliwa 95 w Polsce wynosi obecnie prawie 5,80 zł punktuje premiera polityk opozycji.

Po co tak kłamać, Tusku? – pyta retorycznie Mariusz Błaszczak.

Tusk musi kłamać nawet w sprawie cen paliw. Oj, przyjdzie Mikołaj z rózgą wielkości bazooki – komentował na X były premier Mateusz Morawiecki, publikując zdjęcie z aktualną ceną benzyny 5,95 zł na stacji Orlenu.

Benzyna PB95: - 11 października 2022 kosztowała średnio 6,60 PLN. - 22 grudnia 2025 kosztowała średnio 5,79 LN Stąd pytanie, czy jest jakikolwiek temat, jakikolwiek najdrobniejszy, w którym Pan zwyczajnie nie kłamie? Cokolwiek? - wskazywał na X Adam Czarnecki ze Stowarzyszenia TdkDla CPK.

Stacja Orlen, maj 2020 - cena benzyny Pb95 / autor: Fratria / KK

Benzyna była i po 3,99 zł

Używając metody Donalda Tuska nie do końca uprawnionego uogólniania szczególnego przypadku do roli obowiązującej normy, przypominamy obecnemu premierowi, że najniższa ceny benzyny za czasów PiS wynosiła 3,99 zł za litr, na co mamy dowód w postaci z zdjęć maja 2020 r., które ilustrują ten materiał.

Oczywiście dla jasności trzeba wspomnieć, że była to cena z samego szczytu okresu pandemii, kiedy to operatorzy obniżali radykalnie ceny paliw ze względu na radykalne osłabienie ruchu samochodowego.

