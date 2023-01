Przydomowe schrony na wypadek ataku zbrojnego

Budowa prywatnych bunkrów oraz ukryć doraźnych już nie będzie wymagała pozwolenia. Jak wynika z wyjaśnień resortu rozwoju i technologii dla TVN24, przydomowe schrony będą wymagały jedynie dokumentacji technicznej.

Na wypadek ataku zbrojnego albo ekstremalnych zjawisk Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało nowy projekt. Zakłada on budowę przydomowego schronu tylko na zgłoszenie.

Projekt ustawy jest na końcowym etapie rozpatrywania przez Stały Komitet Rady Ministrów.

Projektowane przepisy wprowadzają definicję przydomowych schronów oraz ukryć doraźnych, rozumianych jako wolnostojące budowle o powierzchni użytkowej do 35 m2 służące ochronie mieszkańców budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wypadek np. ataku zbrojnego albo ekstremalnych zjawisk pogodowych, wyjaśnił MRiT.

Projekt, co do zasady, ma wejść w życie po upływie 9 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. Wskazano przy tym, że „zaproponowana powierzchnia 35 m2 jest wystarczająca dla realizacji małych schronów przydomowych zapewniających schronienie właścicielowi i członkom jego rodziny”.

W celu większego ułatwienia budowy ww. obiektów zaproponowano, by do zgłoszenia budowy ww. obiektów zamiast projektu budowlanego dołączana była dokumentacja techniczna, zawierająca rozwiązania zapewniające nośność i stateczność konstrukcji, bezpieczeństwo ludzi i mienia oraz bezpieczeństwo pożarowe, której zakres i treść powinna być dostosowana do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania robót budowlanych, wykonana przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, podkreślił resort rozwoju dla TVN24.