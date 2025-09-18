Gdy Tusk kopalnie zamyka, Ukraińcy na Śląsku chcą fedrować

Notowana na warszawskiej giełdzie spółka węglowa z Ukrainy właśnie zdobyła nowy kapitał na … inwestycje w polskim górnictwie. „To sygnał, że na wydobyciu węgla w naszym kraju można zarobić, więc rząd powinien się przebudzić i zatrzymać likwidację kopalń” – mówi poseł PiS Janusz Kowalski.

W środę 17 września w oficjalnym komunikacie firma Coal Energy poinformowała o umowie z funduszem Global Tech Opportunities 31, dzięki której może wyemitować obligacje (zamienne na akcje). Uzyskane środki (14,5 mln zł) zamierza wydać m.in. na projekty w Polsce.

Technologia, którą stosujemy pozwala na rentowne wydobycie w kopalniach, które wcześniej były uznane za nieopłacalne – poinformował w komunikacie Wiktor Wiśniowiecki, założyciel i prezes Coal Energy.

Zapowiedział, że w ciągu najbliższych tygodni firma przedstawi zaktualizowaną strategię rozwoju, a wcześniej pojawiały się informacje o zainteresowaniu wydobyciem węgla kamiennego na Górnym Śląsku i koncesjami.

Ukraińcy nie przejmują się barierami kapitałowymi

Biorąc pod uwagę, że polski rząd dąży do likwidacji górnictwa i zamyka kopalnie, a redukcja wydobycia została wpisana do Krajowego Planu w dziedzinie Energii i Klimatu, opracowanego zgodnie z unijnym Zielonym Ładem, plany firmy Coal Energy są szczególnie zaskakujące. Podobnie jak i sam fakt zdobycia kapitału na sektor węglowy, który jest na cenzurowanym w całej Unii Europejskiej, w której instytucje finansowe mają nieformalny zakaz finansowania inwestycji węglowych.

„Ciągle słyszymy, że polski węgiel jest zły i trzeba zasypać kopalnie, a skoro pojawia się firma z zagranicznym kapitałem gotowa na inwestycje w górnictwo i uważa że może na tym zarobić, to powinno otrzeźwić rządzących z Donaldem Tuskiem na czele” – mówi poseł PiS Janusz Kowalski.

Niestety mamy to nie jest rząd polskiego górnictwa ale niemieckich wiatraków, dlatego jego polityka energetyczna jest tak bardzo groźna.

Polityka klimatyczna ma zabić polskie górnictwo

Poseł wskazuje, że Krajowy Plan ma doprowadzić do fizycznej likwidacji górnictwa i przejścia na odnawialne źródła, które mają być głównym dostawca energii. „Chcąc realizować klimatyczne wizje władz unijnych, rzad pcha nie tylko energetykę ale i całą gospodarkę w stronę kryzysu” - dodaje polityk. Przekonuje, że inwestycje w utrzymanie wydobycia są absolutnie konieczne, zwłaszcza że mamy dobre pokłady węgla, z których powinniśmy korzystać jeszcze przez długie lata.

Janusz Kowalski zapowiedział również, że pod koniec października na konferencji programowej Prawo i Sprawiedliwość przedstawi konkretne pomysły inwestycji w górnictwie i zmian w energetyce, które mają przywrócić zdroworozsądkowe podejście.

**Agnieszka Łakoma

