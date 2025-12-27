Presja ma sens: minister Motyka jedzie do górników!

Jak dowiedziała się Telewizja wPolsce24, minister energii Miłosz Motyka przychylił się do pisma NSZZ „Solidarność” i przyspieszył spotkanie z przedstawicielami protestujących w „Silesii” górników – pisze portal wPolityce.pl.

Pan minister przychylił się do prośby Związku Zawodowego Górników w Polsce, mając na uwadze zdrowie pracowników protestujących i zmienił termin spotkania z 7 stycznia na 29 grudnia na godzinę 11:00 w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach — poinformowała Mariola Miodońska ze Związku Zawodowego Górników w Polsce reportera Telewizji wPolsce24.

O takie spotkanie nam chodziło. Przypomnijmy, że jest to szósta doba, gdzie ci ludzie protestują. Robimy wszystko, żeby ci ludzie mogli zakończyć protest i wyjechać do swoich rodzin_ — dodała.

Protestujący domagają się przyjazdu do Czechowic-Dziedzic ministra energii Miłosza Motyki, który jeszcze przed świętami prosił ich o zawieszenie akcji i przystąpienie do rozmów… po 6 stycznia. W przesłanym drugim piśmie zadeklarował gotowość wsparcia dialogu społecznego i rozwiązania sporu, jak również zaprosił protestujących oraz związkowców na posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników, które zaplanowano na 7 stycznia w śląskim urzędzie wojewódzkim – przypomina wPolityce.pl.

Oprac. Sek

