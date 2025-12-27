Protest górników z Silesii trwa. „Gdzie jest minister?”

Związkowcy zapowiedzieli na poniedziałek pikietę solidarnościową z protestującymi górnikami czechowickiego Przedsiębiorstwa Górniczego Silesia. Rzecznik podbeskidzkiej Solidarności Artur Kasprzykowski przekazał, że udział w pikiecie wezmą m.in. rodziny górników i mieszkańcy Czechowic-Dziedzic.

Kasprzykowski powiedział, że pikieta przed PG Silesia rozpocznie się o godzinie 10.30.

„Wcześniej, o godzinie 9.00, odbędzie się w Czechowicach-Dziedzicach nadzwyczajne posiedzenie Rady Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”” – przekazał rzecznik podbeskidzkiej struktury związku.

Protest pracowników Silesii trwa szóstą dobę. Ich rzecznik Kazimierz Grajcarek powiedział, że pod ziemią przebywa około 20 osób, a kilkoro uczestniczy w akcji na powierzchni. Akcja nie ma charakteru strajku.

Protestujący domagają się przyjazdu do Czechowic-Dziedzic ministra energii Miłosza Motyki, który jeszcze przed świętami prosił ich o zawieszenie akcji i przystąpienie do rozmów po 6 stycznia. Oferta ta nie zadowoliła górników.

Motyka w przesłanym w czwartek drugim piśmie zadeklarował gotowość wsparcia dialogu społecznego i rozwiązania sporu. Zaprosił protestujących i związkowców na posiedzenie Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. Ma się ono odbyć 7 stycznia w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Do tej propozycji górnicy i związkowcy również odnieśli się krytycznie. Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Piotr Duda napisał na platformie X, że „wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi na postulaty górnicy kontynuują protest i deklarują, że zostaną pod ziemią do skutku”.

Lista postulatów protestujących górników

Duda opublikował także stanowisko podpisane przez liderów związków zawodowych w Silesii. Wskazali w nim, że tylko przyjazd ministra Motyki do protestujących i rozmowa z przedstawicielami załogi mogą doprowadzić do przerwania protestu.

Związkowcy zaproponowali też warunki porozumienia. Ministerstwo Energii ma zagwarantować pracownikom Silesii w przypadku upadłości, likwidacji lub decyzji zatrudnionego o przeniesieniu do najbliższej kopalni od jego miejsca zamieszkania.

Żądają, by resort wprowadził do Sejmu nowelizację ustawy górniczej, która spowoduje objęcie nią Silesii. Chodzi o instrumenty osłonowe, jakie od 1 stycznia 2026 r. znowelizowana w połowie grudnia ustawa zapewnia pracownikom spółek z udziałem Skarbu Państwa likwidującym kopalnie. Nie objęła ona Silesii, bo ta jest prywatna. Poprawka powinna zostać przyjęta do końca stycznia przyszłego roku.

Od właściciela PG Silesia, czyli Grupy Bumech, a także od zarządcy sądowego górnicy domagają się gwarancji na piśmie, że wobec protestujących nie zostaną wyciągnięte konsekwencje, ustalenia terminu wypłaty nagrody barbórkowej, a także powołania zespołu, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa związanego z niskim obłożeniem stanowisk pracy.

Kazimierz Grajcarek powiedział w sobotę, że czwartkowa wymiana pism była ostatnim kontaktem między protestującymi a ministrem. Głosu nie zabrała też strona właścicielska.

»» O proteście górników z kopalni Silesia czytaj tutaj:

„Zostaną pod ziemią do skutku”. 21 górników nie wyjechało na powierzchnię

Piotr Duda: protestujący górnicy „w bojowym nastroju”

Biznes kopalni Silesia

Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia w Czechowicach-Dziedzicach jest największą prywatną kopalnią węgla w Polsce. Jej udział w polskim rynku w 2022 r. wynosił około 3 proc. w produkcji węgla energetycznego i 2,3 proc. w produkcji węgla kamiennego łącznie. Pod koniec listopada zarządca masy sanacyjnej Silesii zawiadomił związki o zamiarze zwolnień grupowych. Dotyczyłyby one ponad 750 osób.

Grupa Bumech, właściciel eksploatującej kopalnię spółki PG Silesia, podała 8 grudnia, że złożyła zarządcy masy sanacyjnej PG Silesia ofertę dzierżawy kopalni. Bumech zadeklarował przejęcie wybranych pracowników w trybie art. 23(1) Kodeksu pracy. W tej sytuacji zarządca masy sanacyjnej przesunął ewentualne zwolnienia na styczeń.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ten rząd opóźnia wielkie inwestycje z premedytacją

Miedź! Cena przebiła szklany sufit

Rosja szykuje globalny atak na infrastrukturę podwodną

»»Chaos na kolei! Wielki skandal! Kolejny „sukces” rządu! – oglądaj w telewizji wPolsce24