Carrefour mówi „Au revoir”

TYLKO U NAS

Francuska grupa Carrefour rozpoczęła formalny proces sprzedaży swojego polskiego oddziału. Na rynek trafić może około 800 sklepów i 40 centrów handlowych – informuje prestiżowy newsletter „La Lettre”. Informację jako pierwsza podała telewizja wPolsce24.

Procedurę koordynuje bank inwestycyjny JP Morgan, który uruchomił tzw. „data room”, czyli cyfrową bazę danych dla potencjalnych inwestorów. Dzięki niej możliwe będzie szczegółowe oszacowanie wartości aktywów – według analizy datowanej na koniec 2023 r. wynosiła ona 242 mln euro.

Mała Żabka podgryza wielkiego Francuza

Carrefour jest obecny w Polsce od lat 90., a dziś prowadzi 95 hipermarketów, 148 supermarketów, siedem dyskontów Supeco oraz ponad 500 sklepów convenience. To jednak o blisko 200 placówek mniej niż w 2021 r. W ostatnich latach zamykano głównie franczyzowe Carrefour Express, które nie wytrzymują konkurencji z Żabką. W 2024 r. zlikwidowano około 80 sklepów, a na koniec II kwartału 2025 r. sieć liczyła 768 placówek.

»» Komentarz Grzegorza Szafrańca o transakcji koncernu Carrefour dla telewizji wPolsce24 oglądaj tutaj:

Porządek w portfolio

Sprzedaż polskiego oddziału wpisuje się w strategię Carrefoura, który koncentruje się na rynkach Europy Zachodniej. Podobne decyzje sieć podejmowała wcześniej w Chinach i na Bliskim Wschodzie. Jeśli transakcja zostanie sfinalizowana, będzie to największa zmiana w polskim handlu detalicznym od czasu przejęcia Tesco przez Netto.

Biedronce i Dino odpadnie poważny konkurent

Na polskim rynku Carrefour konkuruje głównie z Biedronką (3800 sklepów, obroty w ub.r. blisko 24 mld zł) i Dino (2800 sklepów, 16 mld zł obrotu w I półroczu 2024 r.). Ewentualne przejęcie francuskiej sieci może więc oznaczać zmiany – i dla pracowników, i dla klientów. Wiele zależeć będzie od tego z jakim inwestorem będziemy mieć do czynienia – czy będzie to nabywca branżowy czy fundusz inwestycyjny.

Grzegorz Szafraniec

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Przebój? „Będą tak powszechne jak lokaty i obligacje”

Atomowe zwody i uniki Donalda Tuska

Trójmorze czeka na sektor prywatny i buduje Bank Rozwoju

»»Jakie są ulubione traktory naszych rolników? – oglądaj Wiadomości Agro w telewizji wPolsce24