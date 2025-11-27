Jest wniosek o przejęcie przez państwo sieci Carrefour!

W handlu detalicznym znów zrobiło się gorąco. Po informacjach o możliwej sprzedaży sieci Carrefour, samorząd rolniczy apeluje: nadszedł moment, którego nie można zmarnować. Rząd już wykonał pierwszy formalny krok w stronę zakupu polskiego oddziału francuskiego giganta. Zdaniem rolników, byłaby to szansa na odzyskanie części kontroli nad rynkiem spożywczym.

Krajowa Rada Izb Rolniczych (KRIR), która zainicjowała akcję upaństwowienia Carrefoura, uważa, że przejęcie tej sieci przez podmiot państwowy mogłoby wzmocnić udział polskiej żywności w handlu i uniezależnić producentów od polityki zakupowej zagranicznych sieci. W piśmie do ministra rolnictwa KRIR wskazuje na szansę na stabilniejsze ceny, przewidywalny rynek zbytu i ograniczenie presji importowej, która od lat osłabia dochody gospodarstw.

Rząd reaguje: oficjalny wniosek trafił do MAP

Resort rolnictwa poinformował właśnie, że zwrócił się do Ministra Aktywów Państwowych o rozważenie przejęcia polskich aktywów handlowego kolosa. Naturalnym kandydatem do transakcji miałaby być Krajowa Grupa Spożywcza – państwowy holding, który ma ambicje wzmacniać bezpieczeństwo żywnościowe kraju.

Co może zmienić „polski Carrefour”?

Eksperci widzą w tym zarówno szansę, jak i ryzyko. Do potencjalnych korzyści zaliczają większą ekspozycję polskich produktów, wzmocnienie pozycji negocjacyjnej rolników oraz stabilniejszą politykę cenową. Z drugiej strony pojawia się widmo ogromnych kosztów, ryzyka sporów z Francją czy kontroli regulacyjnej na poziomie unijnym.

Stawka: przyszłość handlu i rolnictwa

Ewentualny zakup byłby największą zmianą struktury rynku od dekady i pierwszym wejściem państwowej spółki na tak dużą skalę w sektor super- i hipermarketów spożywczych. Jeśli Ministerstwo Aktywów Państwowych i Krajowa Grupa Spożywcza dadzą zielone światło, to już w 2026 r. „polski Carrefour” może przestać być tylko spekulacją. Rolnicy naciskają – bo to dla nich gra o zbudowanie realnej siły na rynku. „Zmiany w relacjach z sieciami handlowymi postulowane są od dawna, a pojawienie się na rynku polskiej, dużej sieci z ogromnym potencjałem rynkowym, może stać się odpowiedzią na potrzeby polskich rolników i przetwórców” – mówi Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI).

Wiesław Różański, prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego / autor: materiały prasowe UPEMI

Duża polska sieć może być odpowiedzią na Mercosur

Informacja o złożeniu przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosku o przejęcie prawie 800 sklepów sieci Carrefour przez Krajową Grupę Spożywczą może okazać się momentem, który na nowo zdefiniuje relacje pomiędzy handlem a polską branżą rolno-spożywczą. Jeśli KGS stanie się pełnoprawnym właścicielem dużej, krajowej sieci handlowej, Polska po raz pierwszy od lat zyska realny instrument wpływu na kształt krajowego rynku detalicznego. To ruch, który – wzorem Niemiec, Austrii czy Francji – może przynieść fundamentalną zmianę: od biernego obserwatora, po państwo aktywnie kształtujące rynek” - mówi Wiesław Różański, prezes UPEMI.

„Organizacja powołuje się na doświadczenia płynące z krajów Europy zachodniej, gdzie sieci handlowe odgrywają znaczącą rolę w ochronie krajowego rynku przed napływem tańszych i gorszej jakości towarów z krajów trzecich. Jest to szczególnie istotne wobec nieuchronnie zbliżającemu się zawarciu umowy pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur” - wskazuje prezes UPEMI.

„Sieci handlowe we wspomnianych krajach skutecznie wykorzystują krajowe systemu jakości w ograniczaniu dostępu towarom pochodzącym z zagranicy. W Niemczech system QS pełni funkcję branżowego standardu rynkowego większość niemieckich sieci handlowych (Aldi, Lidl, Rewe, Edeka) wymaga od dostawców certyfikacji QS. Uczestnictwo w systemie jest więc warunkiem dostępu do rynku. Możemy zadać sobie pytanie, dlaczego podobne działania nie mają miejsca w Polsce? Odpowiedź jest przerażająco prosta. W proces ochrony rynków Niemiec, Austrii i Francji zaangażowane są rodzime sieci handlowe, co w zdecydowany sposób skłania je do współpracy z krajową branżą rolno-spożywczą. W Polsce sieci handlowe to zagraniczne przedsiębiorstwa, które mimo długiej obecności na rynku, nie są z nam związane tak emocjonalnie ani moralnie, a jedynie biznesowo - podkreśla Wiesław Różański.

Uważam, że propozycja złożona przez Ministerstwo Rolnictwa to krok w bardzo dobrym kierunku. Skoro inni mogą przy pomocy krajowych systemów jakości oraz narodowych sieci handlowych bronić swoich rynków, my powinniśmy zrobić dokładnie to samo. Dzisiejsza informacja przekazana przez resort rolnictwa może być jednym z najważniejszych wydarzeń dla polskiej branży rolno-spożywczej w tym roku - ocenia prezes UPEMI.

Jeden z handlowych weteranów

Carrefour jest obecny w Polsce od lat 90., a dziś prowadzi 95 hipermarketów, 148 supermarketów, siedem dyskontów Supeco oraz ponad 500 sklepów convenience. To jednak o blisko 200 placówek mniej niż w 2021 r. W ostatnich latach zamykano głównie franczyzowe Carrefour Express, które nie wytrzymują konkurencji z Żabką. W 2024 r. zlikwidowano około 80 sklepów, a na koniec II kwartału 2025 r. sieć liczyła 768 placówek.

Porządek w portfolio

Sprzedaż polskiego oddziału wpisuje się w strategię Carrefoura, który koncentruje się na rynkach Europy Zachodniej. Podobne decyzje sieć podejmowała wcześniej w Chinach i na Bliskim Wschodzie. Jeśli transakcja zostanie sfinalizowana, będzie to największa zmiana w polskim handlu detalicznym od czasu przejęcia Tesco przez Netto.

Biedronce i Dino odpadnie poważny konkurent

Na polskim rynku Carrefour konkuruje głównie z Biedronką (3800 sklepów, obroty w ub.r. blisko 24 mld zł) i Dino (2800 sklepów, 16 mld zł obrotu w I półroczu 2024 r.). Ewentualne przejęcie francuskiej sieci może więc oznaczać zmiany – i dla pracowników, i dla klientów. Wiele zależeć będzie od tego z jakim inwestorem będziemy mieć do czynienia – czy będzie to nabywca branżowy, podmiot państwowy czy fundusz inwestycyjny.

Grzegorz Szafraniec

