Carrefour testuje w swoich sklepach system kaucyjny!

W warszawskich sklepach Carrefour wystartował pilotaż systemu kaucyjnego. Carrefour Polska, InPost oraz PolKa – Polska Kaucja wraz z Muszynianką rozpoczynają próbny rozruch systemu, w ramach którego mieszkańcy stolicy będą mogli odpłatnie oddawać zużyte opakowania ze szkła, plastiku i aluminium w 36 lokalizacjach.

Celem pilotażu jest przetestowanie gotowości partnerów do startu systemu kaucyjnego 1 stycznia 2025 roku, zmiana nawyków konsumenckich oraz edukacja społeczeństwa w myśl nowej zasady: „nie wyrzucaj, nie zgniataj, oddaj w punkcie zakupu i odbierz kaucję”. Na pierwszy ogień poszedł hipermarket francuskiej sieci Carrefour w warszawskim centrum handlowym Atrium Reduta. W ramach testu odpłatnie będą odbierane od klientów trzy frakcje opakowań: szklane butelki zwrotne, butelki PET o poj. do 3 litrów oraz puszki aluminiowe o poj. do 1 litra.

Wykorzystują maszyny sortujące

Zbiórka będzie się odbywać automatycznie z wykorzystaniem wyspecjalizowanych maszyn sortujących, tzw. butelkomatów. Początkowo będzie realizowana w czterech stołecznych hipermarketach (Carrefour Atrium Reduta, Carrefour Westfield Arkadia, Carrefour Galeria Wileńska i Carrefour Plac Unii) oraz w dwóch podwarszawskich supermarketach (Carrefour Otwock, ul. Matejki i Carrefour Żyrardów, ul. 1 Maja). W kolejnych tygodniach pilotaż obejmie kolejne sklepy własne Carrefoura na terenie Warszawy i okolic. Łącznie w przedsięwzięciu weźmie udział 36 sklepów różnych formatów.

Zgodnie z założeniami ustawy kaucyjnej, od 1 stycznia 2025 roku, klienci którzy będą oddawać butelki i puszki w miejscach zakupu napojów, otrzymają za nie zwrot wpłaconej kaucji w gotówce – 50 gr za puszkę, 5 gr za butelkę PET. Tymczasem w pilotażu realizowanym w warszawskich Carrefourach, w zamian za oddane opakowania, wydawane będą e-bony drukowane bezpośrednio przez butelkomaty, którymi będą mogli zapłacić za zakupy w sklepach sieci.

E-bony trzeba zrealizować tego samego dnia i w sklepie, w którym zostały oddane odpady. Początkowo pilotaż będzie obejmował wyłącznie butelki i puszki zakupione w sklepach sieci Carrefour, ale w kolejnym etapie zostanie rozszerzony na wszystkie opakowania – również te pochodzące z konkurencyjnych placówek handlowych.

Konieczna zmiana nawyków

Do tej pory Polacy byli zachęcani do segregacji odpadów oraz maksymalnego zmniejszania ich objętości, poprzez zgniatanie butelek i puszek, aby zajmowały one jak najmniej miejsca. Wraz z wejściem systemu kaucyjnego, a także w ramach realizowanego w sklepach Carrefour pilotażu, ważna będzie zmiana tych przyzwyczajeń. Klienci otrzymają zwrot kaucji lub zapłatę za oddane opakowania, ale tylko i wyłącznie w przypadku oddania do sklepów opakowań nie zgniecionych, a także z czytelnym kodem kreskowym.

Same zalety

„Zachęcam wszystkich warszawiaków do zwracania opakowań po napojach do naszych sklepów. Wspólnie jesteśmy w stanie oczyścić miasto z butelek i puszek, poprawiając jakość środowiska w naszym otoczeniu, a przy okazji wydać mniej na codzienne zakupy” – mówi Justyna Orzeł, wiceprezes i sekretarz generalny Carrefour Polska.

Wyśrubowane poziomy zbiórki

Korzyści związane z rozpoczynającego się pilotażu podkreśla również Magdalena Markiewicz, prezes spółki PolKa – Polska Kaucja. „To nie tylko dobra wiadomość dla mieszkańców stolicy, którzy zyskają dostęp do 45 „zwrotomatów”, ale również okazja na pełne przetestowanie rozwiązań logistycznych, systemu IT, zbiórki opakowań w punktach handlowych oraz ich recyklingu, aby 1 stycznia 2025 roku wszystko przebiegło spokojnie. Nie można zapominać, że zdecydowana większość Polaków popiera wprowadzenie systemu kaucyjnego, tym bardziej należy zintensyfikować działania, by system działał efektywnie. Warto również pamiętać o obowiązujących poziomach zbiórki. W 2029 roku Polska powinna osiągnąć 90 proc. selektywnej zbiórki opakowań po napojach. Bez systemu kaucyjnego nie będzie to możliwe” – przekonuje Markiewicz.

Pilotaż systemu kaucyjnego w Warszawie potrwa 4 miesiące. Patronatem honorowym objęły go: Wody Polskie, Lasy Państwowe oraz organizacja Biznes dla Klimatu. Partnerem merytorycznym wdrożenia została natomiast organizacja Rodzice dla Klimatu.

