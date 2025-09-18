wPolsce24: francuski gigant handlu wychodzi z Polski

Jak dowiaduje się Telewizja wPolsce24, francuski gigant handlowy Carrefour uruchamia proces sprzedaży swoich aktywów w Polsce – pisze portal wPolityce.pl

Telewizja wPolsce24 cytuje prestiżowe francuskie źródło internetowe La Lettre, które ujawniło, że Carrefour „poprzez bank JP Morgan uruchomiła procedury, w tym tzw. „data room”, w celu sprzedaży swoich 800 sklepów w Polsce, a także 40 centrów handlowych”.

»» Więcej o operacji na rynku handlu czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji NEWS Telewizji wPolsce24. Francuski gigant handlowy sprzedaje swoje aktywa w Polsce! Carrefour może pozbyć się 800 sklepów

Oprac. Sek

