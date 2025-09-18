PILNE
wPolsce24: francuski gigant handlu wychodzi z Polski
Jak dowiaduje się Telewizja wPolsce24, francuski gigant handlowy Carrefour uruchamia proces sprzedaży swoich aktywów w Polsce – pisze portal wPolityce.pl
Telewizja wPolsce24 cytuje prestiżowe francuskie źródło internetowe La Lettre, które ujawniło, że Carrefour „poprzez bank JP Morgan uruchomiła procedury, w tym tzw. „data room”, w celu sprzedaży swoich 800 sklepów w Polsce, a także 40 centrów handlowych”.
»» Więcej o operacji na rynku handlu czytaj na portalu wPolityce.pl w publikacji NEWS Telewizji wPolsce24. Francuski gigant handlowy sprzedaje swoje aktywa w Polsce! Carrefour może pozbyć się 800 sklepów
Oprac. Sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Działała sto lat. Nie przetrzymała rządów Tuska
To nie dron, a rakieta! Dlaczego rząd Tuska okłamał prezydenta?
„1 mln Polaków może wrócić do kraju”. Oto projekt Biereckiego
»»Prezydent Karol Nawrocki po wizycie w Niemczech: Sugerowałem, by reparacje finansowały Polski System Obrony – oglądaj w telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.