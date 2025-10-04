Biedronka i Lidl ustawią się w kolejce do kupna?

Dyskonty mogą być zainteresowane kupnem polskiego biznesu Carrefour po jego ewentualnym wycofaniu się z naszego rynku. Jednak ze względu na potencjalny problem z uzyskaniem zgody urzędu antymonopolowego na transakcję, biznes Carrefour może zostać sprzedany częściowo i nie do jednego podmiotu, oceniają rozmówcy Business Insider Polska.

Osoba z branży handlowej, z którą rozmawiał portal, wskazała, że firmy handlowe, które wcześniej rozwijały się głównie przez budowanie sklepów od postaw napotkały problemy związane z coraz mniejszą dostępnością atrakcyjnych lokalizacji, dlatego przejęcie sklepów Carrefour, które często mają świetne lokalizacje w centrach miast, może być doskonałym ruchem.

Według rozmówcy Business Insidera, jeśli to Biedronka przejmie tak dużą sieć, to stanie się wyraźnym liderem, a reszta graczy będzie mniej znacząca na rynku. Zastrzegł jednak, że może być sporo niespodzianek - tak jak kilka lat temu, gdy markety Tesco zostały przejęte przez Netto, które nie miało wówczas bardzo mocnej pozycji na polskim rynku.

Wiele niewiadomych, w tym reakcja UOKiK

Według Business Insider Polska, nie jest pewne, czy dyskontowe sieci będą chciały przejąć Carrefour, bo ich model jest jednak inny, a na 768 sklepów Carrefour Polska, aż 96 to wielkie hipermarkety. Ponadto na przejęcie całej sieci Carrefour np. przez Biedronkę mógłby się nie zgodzić UOKiK, dlatego spekuluje się, że biznes Carrefoura może być sprzedawany częściowo i nie wszystko trafi do jednego nabywcy.

Biuro prasowe Carrefour nie chciało komentować „plotek rynkowych„, ale przekazało w komentarzu dla Business Insider Polska, że ”na półmetku realizacji swojego planu strategicznego Carrefour 2026 oraz w odpowiedzi na zmieniające się warunki rynkowe, Grupa Carrefour rozpoczęła analizę swojego portfela biznesowego, obejmującą wszystkie obszary jej działalności i modele organizacyjne„.

Giganci nie mówią nie

Arkadiusz Mierzwa, dyrektor ds. korporacyjnych Jeronimo Martins Polska (właściciela sieci Biedronka), powiedział Business Insider Polska, że firma nie komentuje „rynkowych spekulacji”, choć media pisały, że zwłaszcza Biedronka może być zainteresowana przejęciem polskiego biznesu Carrefoura albo jego części, co miałoby pomóc w realizacji dalekosiężnych celów Grupy, która chce osiągnąć 50 mld euro przychodów do 2030 r.

Z kolei Aleksandra Robaszkiewicz, dyrektorka ds. Corporate Affairs i CSR w Lidl Polska, poinformowała, że sieć otwierając kilkadziesiąt obiektów rocznie planuje takie tempo ekspansji utrzymać rozwijając się w sposób organiczny, jednak z uwagą monitoruje rynek pod kątem nowych szans biznesowych.

O planach sprzedaży biznesu Carrefour w Polsce informował we wrześniu portal LSA, a francuskie media spekulowały na ten temat już w połowie 2021 r.

Carrefour Polska to omnikanałowa sieć handlowa, pod szyldem której działa w Polsce ponad 900 sklepów w 6 formatach: hipermarketów, supermarketów, sklepów hurtowo-dyskontowych, osiedlowych i specjalistycznych oraz sklepu internetowego. Carrefour jest w Polsce również właścicielem sieci 20 centrów handlowych o łącznej powierzchni ponad 230 000 GLA oraz sieci 40 stacji paliw.

Carrefour, jako jeden ze światowych liderów handlu spożywczego, jest silną multiformatową siecią, która posiada ponad 14 000 sklepów w ponad 40 krajach. W 2022 r. Carrefour wygenerował sprzedaż w wysokości 90,8 mld euro.

