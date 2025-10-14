Rolnicy karani za transport plonów z pola do gospodarstwa?!

Na polskich drogach dochodzi do absurdalnych sytuacji – rolnicy dostają mandaty za przewóz własnych plonów z pola do gospodarstwa. Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra infrastruktury Dariusza Klimczaka z wnioskiem o zmianę ułomnych przepisów, które w obecnej formie nijak mają się do realiów pracy na wsi.

Funkcjonariusze drogówki coraz częściej zatrzymują rolników transportujących zboże, zielonkę czy kukurydzę i karzą ich mandatami za „niezabezpieczony ładunek”. I nie interesuje ich argumentacja, że chodzi o przejazdy na krótkich odcinkach dróg, często wiejskich, w ramach codziennych prac polowych.

Rolnicy zwracają uwagę, że obowiązujące regulacje są tworzone pod kątem transportu komercyjnego, a nie lokalnego przewozu płodów rolnych. Zabezpieczenie ładunku w sposób wymagany przez przepisy jest często niemożliwe – np. w przypadku świeżej zielonki czy sypkiego zboża, przewożonego z pola oddalonego od gospodarstwa o kilkaset metrów. Kary, które miały służyć bezpieczeństwu, w praktyce utrudniają pracę i zwiększają koszty produkcji.

Źródło: AgroNews.com.pl, Wiadomości Agro (TV wPolsce24I

Oprac. GS