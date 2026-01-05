Fałszywe nawozy pozbawią dopłat

Rosnące koszty produkcji w rolnictwie sprawiają, że wielu rolników szuka oszczędności, także przy zakupie środków ochrony roślin. To sprzyja oszustom, którzy wprowadzają do obrotu podrobione preparaty, często łudząco podobne do oryginałów. Ich zastosowanie może prowadzić do strat w plonach, skażenia gleby, a nawet do utraty dopłat.

Każdy legalny środek ochrony roślin musi posiadać zezwolenie resortu rolnictwa, być wpisany do rejestru i mieć etykietę w języku polskim. Na opakowaniu powinny znaleźć się m.in.: numer zezwolenia, dane producenta i dystrybutora, skład, sposób stosowania, okres karencji, data produkcji i termin ważności. Istotne są także zabezpieczenia, takie jak plomby czy hologramy.

Grzywna i utrata dopłat

Stosowanie fałszywych preparatów może skutkować utratą nawet stu procent dopłat. Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa może nałożyć na rolnika grzywnę sięgającą pięciu tysięcy złotych zł oraz nakazać zniszczenie skażonych płodów rolnych. W skrajnych przypadkach osobom stosującym podrabiane nawozy grozi również odpowiedzialność karna.

Czym są fałszywe nawozy?

Podrabiane produkty, często zawierają niedozwolone, toksyczne związki. Mogą być mieszankami odpadów przemysłowych lub rud. Stosowanie fałszywych nawozów wiąże się z szeregiem negatywnych konsekwencji. Jedną z najpoważniejszych jest utrata plonów (brak oczekiwanych składników odżywczych (azotu, fosforu, potasu) prowadzi do osłabienia wzrostu roślin). Stwarzają też poważne zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Podrabiane nawozy mogą zawierać niedozwolone, toksyczne i szkodliwe związki, w tym metale ciężkie (jak kadm) czy pasożyty, które zanieczyszczają glebę i wody gruntowe, stanowiąc zagrożenie dla ludzi i zwierząt.

Po czym rozpoznać fałszywkę?

Obowiązkowo trzeba zwrócić uwagę na wygląd: prawdziwy mocznik jest biały, błyszczący i ma jednolite, okrągłe ziarna; zaś fałszywy może być matowy i mieć nierówne ziarna. Trefne nawozy zwykle są oferowane w podejrzanie niskich cenach, aby przyciągnąć potencjalnych nabywców. Oszuści podrabiają znaki towarowe znanych firm, dlatego tak istotne jest przyjrzenie się etykietom.

Gdzie zgłaszać?

W przypadku podejrzeń dotyczących fałszowania nawozów, należy: zachować dowód zakupu (jest to kluczowe dla dochodzenia roszczeń), zawiadomić odpowiednie organy - Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), która sprawuje nadzór nad jakością nawozów i punktami sprzedaży; Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Policję lub Prokuraturę (w przypadku podejrzenia oszustwa lub wprowadzenia podróbek do obrotu), Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Warto również skontaktować się z producentem – wątpliwości można zgłosić bezpośrednio przedstawicielowi producenta oryginalnego nawozu.

Źródło: Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, MRiRW

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

