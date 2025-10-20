Platyna i pallad – alternatywy dla złota w czasach niepewności ekonomicznej

Metale szlachetne są chętnie wybierane jako sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Dzięki temu, że zaliczamy je do stosunkowo bezpiecznych aktywów, ich obecność może zrównoważyć cały portfel i zmniejszyć zagrożenie związane z inwestowaniem w aktywa wysokiego ryzyka (np. akcje czy kryptowaluty). Oprócz złota i srebra, które należą do najpopularniejszych metali inwestycyjnych, coraz większym zainteresowaniem cieszą się platyna i pallad. Czy warto w nie inwestować?

Platyna inwestycyjna – historyczny wzrost wartości

Od lat 70. XX wieku kurs platyny zachowuje tendencję stabilną lub wzrostową. Już w 2008 roku platyna osiągnęła rekordową cenę 1797 dolarów za uncję, co miało być wynikiem niepewności inwestorów w sprawie dostaw platyny z RPA – największego producenta tego metalu na świecie. W kolejnych latach jej cena była stabilna i utrzymywała się na poziomie ok. 1000 dolarów. Jednak w 2025 roku znów obserwujemy wzrost cen tego kruszcu – od stycznia do września podrożała o 55%, a w październiku za jedną uncję platyny zapłacimy już ponad 1640 USD.

Wzrost cen platyny w 2025 roku wiąże się ze spadającą podażą tego metalu, zdominowaną – jak już wspomnieliśmy – przez Republikę Południowej Afryki (ok. 3/4 produkcji światowej). Eksperci szacują tegoroczny deficyt na 850 tysięcy uncji platyny.

Jakie jest zastosowanie platyny?

Ze względu na rzadkość występowania (jest ok. 20 razy rzadsza niż złoto) i ogromne zapotrzebowanie w przemyśle, platyna może stanowić prawdziwy game changer dla inwestorów w kolejnych latach. Póki co jest nadal tańsza niż złoto, dlatego to dobry moment, by inwestować w platynę.

Zastosowanie platyny:

• branża motoryzacyjna – odpowiada za ok. 40% zużycia platyny w przemyśle i jest stosowana przede wszystkim do produkcji katalizatorów samochodowych,

• branża chemiczna – platynowo-rodowy katalizator jest wykorzystywany do produkcji kwasu azotowego, a w przemyśle chemicznym platynę stosuje się również do tworzenia mieszanki silikonowej,

• branża elektryczna i elektroniczna – m.in. do produkcji twardych dysków, obwodów, styków, kondensatorów, czujników temperatury, rezystorów, elektrod w ogniwach paliwowych,

• branża medyczna – stosowana do produkcji narzędzi chirurgicznych i implantów, a także w chemioterapii nowotworów jako cisplatyna,

• branża jubilerska – ceniona za odporność na korozję, trwałość, hipoalergiczność i twardość (4–5 w skali Mohsa, podczas gdy twardość złota i srebra to zaledwie 2,5–3),

• branża szklarska – platyna wyróżnia się wyjątkową wytrzymałością na wysokie temperatury i reakcje chemiczne, dlatego jest wykorzystywana do produkcji szkła hartowanego i optycznego,

• inwestycje – w formie złotych sztabek i monet cieszy się zainteresowaniem wśród inwestorów (jest rzadsza niż złoto, co może wpłynąć na wzrost cen w przyszłości).

Pallad inwestycyjny – czy jego cena wzrośnie?

Jeszcze do niedawna pallad był droższy niż złoto – w 2022 roku jego cena przekroczyła 3000 dolarów za uncję, a w tym samym czasie uncja złota kosztowała poniżej 2000 dolarów. Zaczęto więc mówić o potencjale inwestycyjnym palladu, który jednak w kolejnych latach znacznie staniał. W październiku 2025 roku za jedną uncję palladu zapłacimy ok. 1500 dolarów. Nie oznacza to jednak, że ten trend się utrzyma, gdyż w przyszłości cena palladu może znów pójść w górę. Być może jest to najlepszy czas na inwestycję w dobrej cenie.

Strategiczne złoża palladu znajdują się w północno-zachodniej Rosji (ok. 44% światowego wydobycia), a na drugim miejscu znajduje się znana z produkcji platyny Republika Południowej Afryki (ok. 40%).

Jakie zastosowanie ma pallad?

Podobnie jak platyna pallad również znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle. Oto branże, w których jest najczęściej wykorzystywany:

• branża jubilerska – dodatek palladu do złota umożliwia otrzymanie pożądanego białego złota,

• branża motoryzacyjna (ok. 80%) – do produkcji katalizatorów silników benzynowych,

• branża elektroniczna – używany m.in. do produkcji kondensatorów, układów scalonych i elektrod,

• branża medyczna – stosowany głównie w stomatologii, do produkcji narzędzi chirurgicznych, koron i mostków, a jego izotop palladium-103 jest wykorzystywany w onkologii (w terapii wczesnego stadium raka prostaty).

Platyna i pallad – alternatywa dla złota i srebra?

Złoto i srebro mają ugruntowaną pozycję na rynku metali szlachetnych, a prześledzenie ich historycznych cen jest łatwe dla każdej osoby mającej dostęp do internetu. Nieco inaczej jest w przypadku platyny i palladu – stosunkowo nowych metali inwestycyjnych, do których inwestorzy wciąż podchodzą dość ostrożnie. Inwestowanie w platynę i pallad polecane jest przede wszystkim osobom, które mają już w swoich portfelach złoto i srebro, a chcą do nich dodać kolejny metal szlachetny. Platyna i pallad są znacznie mniej przewidywalne niż złoto i srebro, jednak są to metale o dużym potencjale inwestycyjnym, które znajdują szerokie zastosowanie w wielu branżach przemysłu. Ceny metali szlachetnych rosną w czasach niepewności geopolitycznej, dlatego pomagają zredukować ryzyko i ochronić kapitał przed kryzysami.

Gdzie kupić platynę i pallad?

W związku z tym, że pallad i platyna należą do mniej popularnych metali, z którymi wiele osób nigdy nie miało bezpośredniej styczności, ich rozpoznanie może być kłopotliwe. Warto więc korzystać z ofert renomowanych sprzedawców, którzy oferują również sprzedaż złota i srebra inwestycyjnego. Jednym z takich dealerów jest mennicakapitalowa.pl – tegoroczny laureat programu „Dobra Marka”, który oferuje platynowe monety i sztabki oraz sztabki palladu.

Artykuł sponsorowany