Ruszył skup… kasztanów i żołędzi

Jesień to nie tylko czas kolorowych liści, ale również okazja do dorobienia. W skupach ruszył bowiem sezon na kasztany, żołędzie i grzyby. Dla dzieci to materiał do robienia uroczych ludzików, a dla dorosłych – źródło dodatkowego dochodu.

Choć stawki są niższe niż w ubiegłym roku, chętnych nie brakuje. Ceny kasztanów wahają się obecnie od 50 groszy do złotówki za kilogram, podczas gdy rok temu sięgały nawet 1,70 zł. Skupy przyjmują wyłącznie suche i czyste owoce bez pleśni. Kasztany wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym – m.in. do produkcji kremów i balsamów.

Żołędzie z dębu szypułkowego osiągają ceny od 2,50-4,50 zł za kilogram / autor: Pixabay

Nie tylko one cieszą się zainteresowaniem. W skupach żołędzie z dębu szypułkowego osiągają ceny od 2,50-4,50 zł za kilogram.

Za grzyby płaci się jeszcze więcej – kilogram kurek kosztuje około 21 złotych, borowiki 20 złotych, a podgrzybki 9. Jak widać, jesień jak co roku daje szansę na drobny, ale pachnący lasem zarobek.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Srebro bardziej nerwowe niż złoto

Koniec absurdalnych kar za studnie?

Teraz Francja! Zabójczy wirus krąży nad bankami

»»Serwis najnowszych doniesień o biznesie i finansach – oglądaj Wiadomości Gospodarcze w telewizji wPolsce24