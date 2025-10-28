Przywożą z Ukrainy tony ohydnej żywności. "Wszczęto ponad 100 postępowań"

Inspektorzy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych skontrolowali żywność importowaną z Ukrainy i oferowaną w sklepach stacjonarnych i internetowych. Niestety, okazało się, że spora część z nich nie spełnia obowiązujących wymogów. Jakich uchybień dopatrzyli się kontrolerzy?

Inspektorzy sprawdzili 359 partii produktów, w tym słodycze, przetwory owocowo-warzywne, mięso, ryby, napoje i piwo. Prześwietlili 52 sklepy – 42 stacjonarne i 10 internetowych – a nieprawidłowości wykryto aż w 41 z nich, czyli w blisko 79 proc. przypadków.

Nie wiemy co jemy

Najczęstsze błędy dotyczyły braku informacji w języku polskim, niepełnych wykazów składników oraz błędnie podanych dat trwałości. W sklepach internetowych kontrolerzy często stwierdzali brak obowiązkowych informacji o składzie, alergenach czy wartości odżywczej.

Wszczęto ponad 100 postępowań!

W efekcie Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych wszczęła ponad sto postępowań administracyjnych. Kontrole będą kontunuowane.

A na Węgrzech? Zakaz ukraińskich produktów rolnych

Węgry utrzymają krajowy zakaz importu ukraińskich produktów rolnych, ponieważ Bruksela nadal priorytetowo traktuje interesy Ukrainy nad interesami europejskich rolników - oświadczył minister rolnictwa Węgier Istvan Nagy.

Węgierski polityk w poniedziałek wziął udział w posiedzeniu rady ministrów UE ds. rolnictwa i rybołówstwa w Luksemburgu. Przed jego rozpoczęciem zaznaczył, że „UE zamiast stawiać czoła wyzwaniom stojącym przed europejskimi rolnikami, poszukuje sposobów na dalsze wspieranie Ukrainy w dostosowywaniu się do unijnych standardów produkcji” - przekazała agencja MTI.

Węgierski polityk ostrzegł, że ukraińskie kwoty importowe – obejmujące 35 tys. ton miodu, 120 tys. ton drobiu i 1,3 miliona ton pszenicy – ??zagrażają sektorom rolnym UE.

Walczą o swoje i wygrywają

Minister Nagy potwierdził, że Węgry, Słowacja i Rumunia wspólnie wnioskowały o specjalne środki ochronne dla rolników w regionach przygranicznych. Ocenił również, że proponowana przez Brukselę struktura Wspólnej Polityki Rolnej po 2027 roku jest niepraktyczna i zagraża źródłom utrzymania rolników oraz bezpieczeństwu żywnościowemu Europy.

Węgry wprowadziły w połowie września 2023 roku jednostronne embargo na ukraińskie produkty rolne po wygaśnięciu ograniczeń nałożonych wcześniej przez Komisję Europejską. W opublikowanym wówczas rządowym dekrecie o zakazie importu z Ukrainy wyszczególniono 24 kategorie produktów rolnych, tzw. produktów wrażliwych, pochodzących z Ukrainy, w tym różne rodzaje zbóż i mięsa. Nie mogą być one przywożone na terytorium Węgier z wyjątkiem transportów tranzytowych, które muszą opuścić kraj przed końcem 15. dnia od momentu przywozu.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Dlaczego premier zachowuje się tak dziwnie?

Niemcy w panice! Polityka klimatyczna do kosza?

Ordynarne kłamstwo Tuska w sprawie ETS2

»»Donald Tusk oszukał Polaków ws. ETS2. Ujawniamy dokumenty! – oglądaj w telewizji wPolsce24

gs, jb