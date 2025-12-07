Miłość i rodzinne ciepło procentują na przyszłość

TYLKO U NAS

Wsparcie emocjonalne czy okazywane w dzieciństwie ciepło rodziny odgrywają niezwykle istotną rolę w kształtowaniu długoterminowego zdrowia, w szczególności kondycji układu sercowo-naczyniowego.

Jak wskazują badania, pozytywne doświadczenia we wczesnym okresie życia mogą pełnić funkcję czynnika ochronnego, jednocześnie łagodząc wcześniejsze, negatywne doświadczenia.

Ciepła atmosfera może przewyższyć złe doświadczenia

Analiza opublikowana 23 stycznia 2024 roku w „Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes” wykazała, iż stabilna, wspierająca opieka w dzieciństwie może mieć silniejszy wpływ na późniejsze zdrowie układu krążenia niż same wczesne przeciwności losu.

Autorzy podkreślają, że chociaż troska o zdrowie serca powinna zaczynać się już w dzieciństwie, to niekorzystne doświadczenia z wczesnego okresu życia nie muszą jednoznacznie determinować zdrowia w późniejszym życiu dorosłym. Jednocześnie wysnuto wniosek, iż osoby wychowywane w niesprzyjającym środowisku rodzinnym znacznie częściej osiągają gorsze rokowania kondycji układu krążenia, to jednak stabilność i wsparcie ze strony opiekunów mogą tę zależność znacząco osłabić.

Analiza badania

Wnioski te powstały na podstawie danych ponad 2000 uczestników projektu CARDIA – długoterminowego badania obejmującego ponad 5000 dorosłych obserwowanych przez ponad 35 lat.

Zespół z Grossman School of Medicine oraz Wexner Medical Center, analizując standaryzowane skale wczesnodziecięcych doświadczeń, wykazał, że każdy dodatkowy punkt opisujący niekorzystne doświadczenia wiązał się z 12,8 proc. niższym prawdopodobieństwem osiągnięcia optymalnego stanu zdrowia sercowo-naczyniowego. Natomiast każdy dodatkowy punkt oceniający wsparcie i ciepło opiekunów zwiększał szanse na korzystny poprawę owego stanu o 11,7 proc.

Kondycję układu krążenia oceniano według siedmiu wskaźników:

• Jakości diety,

• Palenia tytoniu,

• Aktywności fizycznej,

• Masy ciała,

• Profilu lipidowego,

• Ciśnienia tętniczego,

• Glikemii na czczo.

Badacze podkreślają również, że stabilne, przewidywalne i wspierające środowisko sprzyja lepszej regulacji fizjologicznej i równowadze neurohormonalnej u dzieci, co może mieć bezpośrednie przełożenie na lepsze zdrowie w dorosłości.

Z kolei brak stabilności i nieprzewidywalność relacji rodzinnych mogą prowadzić do zaburzeń tej równowagi i zwiększać ryzyko niekorzystnych wyników zdrowotnych.

Status socjoekonomiczny

Co istotne, zaobserwowano, że związek między wczesnymi przeciwnościami a późniejszym stanem zdrowia układu krążenia był szczególnie wyraźny u osób o wyższym statusie socjoekonomicznym w wieku dorosłym.

Sugeruje to, iż w rodzinach dysponujących większymi zasobami materialnymi wpływ doświadczeń z dzieciństwa może być bardziej widoczny, co tym samym podkreśla rolę wczesnych czynników środowiskowych w kształtowaniu zdrowia w dłuższej perspektywie.

Filip Siódmiak

Źródła:

• Ortiz, Robin et al. “Evidence for the Association Between Adverse Childhood Family Environment, Child Abuse, and Caregiver Warmth and Cardiovascular Health Across the Lifespan: The Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) Study.” Circulation. Cardiovascular quality and outcomes vol. 17,2 (2024).

• NYU Langone Health / NYU Grossman School of Medicine. „Supportive, stable caregiving in childhood protects heart health in adulthood.” ScienceDaily. ScienceDaily, 26 January 2024. • »» O zdrowiu i aktywności czytaj więcej tutaj:

Lepsze zdrowie… idzie w parze

Deficyt natury, czyli brak aktywności staje się groźny

Wcale nie musisz biegać, wystarczy spacer

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje