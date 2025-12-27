TYLKO U NAS
W grudniu marnujemy tony żywności
W przeciętnym gospodarstwie domowym marnuje się rocznie średnio 165 kilogramów produktów spożywczych, a więc około 67 kilogramów na mieszkańca. To niechlubne zjawisko najbardziej nasila się w okresie bożonarodzeniowym, kiedy to kupujemy i gotujemy znacznie ponad rzeczywiste potrzeby. Skutkiem są nie tylko zepsute produkty, ale również straty finansowe oraz wyższe koszty energii czy wody.
Do wyrzucania żywności w święta i po świętach przyznaje się aż 83 proc. Polaków. Badania Instytutu Ochrony Środowiska pokazują, że w przeciętnym domu czy mieszkaniu co tydzień trafia do kosza blisko cztery kilogramy jedzenia. W skali kraju daje to ponad dwa i pół miliona ton żywności rocznie.
W okresie świąteczno-noworocznym najczęściej na śmietniku kończą owoce i warzywa – to aż 11 tys. ton. Jak wyliczył portal Bankier.pl, żeby przewieźć taką ilość jedzenia potrzebny byłby pociąg ze 142 wagonami. Z kolei z ryb, które trafiły do śmieci, można byłoby przygotować aż 27 milionów fishburgerów.
Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24
