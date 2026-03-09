Kiedy warto sięgnąć po mikrofaktoring, a kiedy lepiej nie?

Płynność finansowa to dla wielu mikro- i małych przedsiębiorców najważniejszy czynnik decydujący o stabilności biznesu. W praktyce gospodarczej bardzo rzadko zdarza się dziś sytuacja, w której kontrahenci płacą za towary lub usługi natychmiast po ich wykonaniu. Standardem są faktury z odroczonym terminem płatności – 14, 30, a nawet 60 dni. W wielu branżach czas oczekiwania na przelew jest jeszcze dłuższy.

Zjawisko to szczególnie dotyka firmy transportowe, podwykonawców w budownictwie, producentów czy specjalistów świadczących usługi dla większych podmiotów. W takich relacjach to często duży partner narzuca warunki współpracy, w tym długi termin płatności. W efekcie małe przedsiębiorstwa finansują działalność większych kontrahentów własnymi środkami.

Jednym z narzędzi, które pozwalają rozwiązać ten problem, jest mikrofaktoring – usługa finansowa polegająca na przyspieszeniu płatności z wystawionej faktury. Warto jednak odpowiedzieć na kluczowe pytanie: kiedy mikrofaktoring rzeczywiście pomaga rozwijać biznes, a kiedy jego wykorzystanie nie będzie najlepszą decyzją?

Zatory płatnicze – codzienność wielu firm

Dlaczego przedsiębiorcy czekają na pieniądze? Współczesna gospodarka w ogromnym stopniu opiera się na kredycie kupieckim. Oznacza to, że jedna firma dostarcza produkt lub usługę, a zapłatę otrzymuje dopiero po pewnym czasie. Mechanizm ten jest wygodny dla odbiorcy – może sprzedać towar lub wykorzystać usługę zanim zapłaci za nią.

Problem pojawia się wtedy, gdy takie praktyki zaczynają dominować w całym łańcuchu dostaw. Każdy uczestnik rynku czeka na przelew od swojego kontrahenta, aby móc zapłacić kolejnemu.

Najbardziej odczuwają to małe przedsiębiorstwa. Z badań i analiz rynku wynika, że w niektórych branżach średni czas oczekiwania na płatność przekracza trzy tygodnie, a część faktur ma termin zapłaty nawet powyżej miesiąca. Według danych Faktura.pl średni czas oczekiwania na przelew w 2025 roku wynosił 13,7 dnia. Sektor transportowy był tym, który na fakturze miał najdłuższy czas oczekiwania na przelew.

Kto najdłużej czeka na przelew? / autor: materiały prasowe

Dla dużych firm jest to element strategii zarządzania gotówką. Dla mikroprzedsiębiorcy – często poważne zagrożenie dla płynności finansowej.

Mikrofaktoring – jak działa to rozwiązanie?

Mikrofaktoring polega na tym, że przedsiębiorca przekazuje wystawioną fakturę instytucji finansującej, która wypłaca większość jej wartości jeszcze przed terminem płatności. W praktyce firma otrzymuje środki niemal natychmiast, a faktor czeka na zapłatę od kontrahenta.

W uproszczeniu wygląda to tak:

1.przedsiębiorca wykonuje usługę lub dostarcza towar,

2.wystawia fakturę z odroczonym terminem płatności,

3.przekazuje fakturę do finansowania,

4.otrzymuje zaliczkę stanowiącą znaczną część jej wartości.

Mikrofaktoring polega więc na finansowaniu wierzytelności wynikających z transakcji handlowych. Dzięki temu przedsiębiorca nie musi czekać tygodniami na przelew i może natychmiast wykorzystać środki na bieżącą działalność.

Usługi tego typu są dostępne również dla bardzo małych firm – jednoosobowych działalności gospodarczych czy spółek działających na rynku od kilku miesięcy. I to narzędzie finansowe różni się od faktoringu tym, że można je wykonać jednorazowo – bez podpisywania umowy.

Jednym z podmiotów specjalizujących się w finansowaniu mikroprzedsiębiorców jest Finea S.A., oferująca mikrofaktoring oparty na szybkim finansowaniu faktur z odroczonym terminem płatności. Ta firma jest wymieniona m.in. jako dobre rozwiązanie w Ranking faktoringu portalu Pieniądze Dla Firm.

Kiedy mikrofaktoring jest szczególnie korzystny?

Najczęściej po mikrofaktoring sięgają przedsiębiorcy, którzy szybko zwiększają skalę działalności. Paradoksalnie rozwój biznesu może powodować problemy finansowe.

Jeśli firma zdobywa nowych klientów, realizuje więcej zleceń i wystawia więcej faktur, rośnie także kwota pieniędzy „zamrożonych” w należnościach. W takiej sytuacji mikrofaktoring pozwala utrzymać tempo wzrostu.

Przedsiębiorca może przyjmować kolejne zlecenia, kupować materiały lub inwestować w rozwój, nie czekając na przelew od kontrahenta.

Duże przedsiębiorstwa często oferują stabilne kontrakty i regularne zamówienia. Dla małej firmy jest to ogromna szansa rozwoju.

Jednocześnie takie podmioty mają bardzo silną pozycję negocjacyjną. Nierzadko narzucają długie terminy płatności, przez co mniejsi partnerzy w praktyce finansują ich działalność.

To zjawisko jest dobrze znane w wielu sektorach gospodarki. Współpraca z dużym partnerem daje stabilność i możliwość skalowania działalności, ale często oznacza także presję na marże i długi czas oczekiwania na zapłatę.

Mikrofaktoring pozwala w takiej sytuacji zachować równowagę finansową. Firma może korzystać z dużego kontraktu, nie ponosząc jednocześnie kosztów długiego kredytowania partnera biznesowego.

Niektóre sektory gospodarki są szczególnie narażone na zatory płatnicze. Dotyczy to między innymi:

• transportu i logistyki (tu działa specjalny produkt - faktoring dla transportu),

• budownictwa,

• handlu,

• usług dla dużych przedsiębiorstw.

W branży TSL terminy płatności bywają bardzo długie, a przedsiębiorcy często słyszą scenariusz: „wykonaj usługę dziś, zapłacimy za kilka miesięcy”.

W takich realiach mikrofaktoring bywa wręcz narzędziem umożliwiającym funkcjonowanie firmy.

Wielu przedsiębiorców zmaga się z dylematem: którą płatność uregulować najpierw. ZUS, leasing, paliwo, pensje pracowników czy podatki – wszystkie zobowiązania mają swoje terminy.

Jeżeli pieniądze z faktur jeszcze nie wpłynęły, firma musi znaleźć sposób na ich pokrycie. Mikrofaktoring pozwala zamienić należność z faktury na gotówkę i zachować stabilność finansową.

Mikrofaktoring jako element strategii finansowej

Coraz więcej przedsiębiorców traktuje mikrofaktoring nie jako rozwiązanie awaryjne, ale element strategii finansowej.

Dzięki niemu można stabilizować przepływy pieniężne, planować inwestycje oraz przyjmować większe zlecenia.

W praktyce oznacza to większą przewidywalność finansową i możliwość skupienia się na rozwoju biznesu zamiast na pilnowaniu przelewów.

Narzędzie poprawiające płynność

Mikrofaktoring jest narzędziem, które może znacząco poprawić płynność finansową mikro- i małych przedsiębiorstw. Szczególnie dobrze sprawdza się w sytuacjach, gdy firma:

• rozwija działalność i potrzebuje kapitału obrotowego,

• współpracuje z dużymi kontrahentami,

• działa w branży z długimi terminami płatności,

• musi finansować bieżące koszty działalności.

Nie jest to jednak rozwiązanie uniwersalne. Przedsiębiorca powinien zawsze przeanalizować swoją sytuację finansową, strukturę kontrahentów oraz model biznesowy.

W wielu przypadkach mikrofaktoring może jednak okazać się jednym z najprostszych sposobów na uniknięcie zatorów płatniczych i utrzymanie stabilności firmy – szczególnie w realiach gospodarki, w której szybki dostęp do gotówki coraz częściej decyduje o przewadze konkurencyjnej.

Artykuł sponsorowany