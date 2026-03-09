Kryzys paliwowy. Kierowcy cystern mogą pracować dłużej

Zgodnie z decyzją resortu infrastruktury, dzienny czas pracy kierowców przewożących paliwa został wydłużony do 11 godzin. To odstępstwo od standardowych przepisów ma charakter tymczasowy i będzie obowiązywać do 4 kwietnia.

Mimo wydłużenia dnia pracy kierowców nadal obowiązują ograniczenia dotyczące łącznego czasu prowadzenia pojazdu. Zgodnie z nowymi zasadami: tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin, w ciągu dwóch kolejnych tygodni limit wynosi maksymalnie 96 godzin. Przepisy określają również obowiązkowe przerwy w trakcie pracy.

Obowiązkowa przerwa dopiero po 330 minutach

Kierowca prowadzący cysternę przez pięć i pół godziny musi zrobić co najmniej 45-minutową przerwę. Ma to zapobiegać nadmiernemu zmęczeniu i utrzymać odpowiedni poziom bezpieczeństwa na drogach. Resort infrastruktury podkreśla, że wprowadzone odstępstwo nie może pogarszać warunków pracy kierowców ani obniżać poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Skąd ta zmiana?

Wydłużenie czasu pracy ma przede wszystkim zwiększyć możliwości transportu paliw i stabilność dostaw. W praktyce oznacza to, że firmy logistyczne będą mogły realizować więcej kursów w krótszym czasie, co ma pomóc w utrzymaniu płynności rynku paliw w najbliższych tygodniach.

Według nowych zasad kierowca, który prowadził cysternę przez pięć i pół godziny, ma prawo do przerwy trwającej co najmniej czterdzieści pięć minut. Stosowanie tymczasowych odstępstw, (…), nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego – czytamy w obwieszczeniu.

PAP, GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Żegnajcie tanie laptopy i smartfony!

Nowy „prezent” z Mercosur: skażone nasiona słonecznika

Nokautujący wzrost ceny diesla!

»»Ujawniamy majątek ministra Waldemara Żurka, skoro on nie chce tego zrobić - oglądaj „Wiadomości” w telewizji wPolsce24