Rolnicy chcą dopłat do nawozów

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego o pilne uruchomienie dopłat do nawozów. Jak podkreśla prezes Rady, Wiktor Szmulewicz, gwałtowny wzrost cen nawozów mineralnych ponownie podniósł koszty produkcji rolnej, podczas gdy ceny zbóż, mleka i warzyw stoją w miejscu.

Rolnicy alarmują, że przy obecnych stawkach skupu utrzymanie opłacalności produkcji staje się niemożliwe. Samorząd rolniczy domaga się programu dopłat lub rekompensat dla wszystkich gospodarstw – niezależnie od profilu działalności – oraz mechanizmu powiązania wsparcia z realnymi kosztami.

Krajowa Rada Izb Rolniczych przypomina, że podobne dopłaty funkcjonowały w latach 2022-2023, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłacała po 500 złotych na hektar upraw i po 250 złotych w przypadku łąk i pastwisk. Producenci rolni liczą, że rząd wznowi ten program, choć jego unijne podstawy wygasły z końcem 2024 roku.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

