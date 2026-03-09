AKTUALIZACJA
Przejazd A2 tylko dla bogaczy! Potężna podwyżka stawek
Autostrada Wielkopolska SA podała dziś na stronie internetowej, że od 11 marca 2026 roku zmianie ulegają stawki opłat za przejazd płatnymi odcinkami A2 na trasie Nowy Tomyśl – Konin. Nowe stawki są drastycznie wysokie.
Zmiana stawek opłat za przejazd 150 km koncesyjnym odcinkiem autostrady A2 zostanie wprowadzona 11 marca 2026 roku od godz. 6 rano i za przejazd każdym z trzech 50 km odcinków autostrady pomiędzy Nowym Tomyślem a Koninem stawki będą wynosić:
• 20 zł – kat. 6 (motocykle) bonifikata 50 proc. ceny dla Kat. 1; rok temu było to 18 zł;
• 40 zł – Kat. 1 (pojazdy osobowe o dwóch osiach); w marcu ub.r. było to 36 zł;
• 69 zł – Kat. 2 (pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze oraz motocykle i pojazdy samochodowe o dwóch osiach z przyczepami) – w marcu 2025 stawka wynosiła 60 zł,
• 105 zł – Kat. 3 (pojazdy samochodowe o trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o dwóch osiach, z których co najmniej jedna wyposażona jest w koła bliźniacze z przyczepami) – w marcu 2025 stawka wynosiła 92 zł;
• 160 zł – Kat. 4 (pojazdy samochodowe o więcej niż̇ trzech osiach oraz pojazdy samochodowe o trzech osiach z przyczepami) – w marcu 2025 stawka wynosiła 138 zł;
• 400 zł – Kat. 5 (pojazdy ponadnormatywne) – przed rokiem 300 zł.
Koszt przejazdu na trasie A2 Świecko – Nowy Tomyśl, na którym wysokość opłat jest regulowana decyzjami Ministerstwa Infrastruktury, pozostaje bez zmian.
Decyzja dotycząca wzrostu stawek opłat została podjęta w oparciu o analizę rosnących kosztów utrzymania infrastruktury, obsługi długu oraz realizowanych projektów inwestycyjnych - stwierdza Autostrada Wielkopolska.
W ostatnich miesiącach odnotowano wyraźny wzrost kosztów operacyjnych, obejmujący m.in. wydatki na bieżące prace utrzymaniowe, odtworzeniowe oraz obsługę długu. Jednocześnie prowadzone są strategiczne inwestycje, w tym niedawno zakończona rozbudowa autostrady o trzeci pas ruchu na 10‑kilometrowym odcinku pomiędzy węzłami Poznań Krzesiny – Poznań Wschód, modernizacja dwóch węzłów oraz obiektów mostowych czy planowane na ten rok modernizacje kolejnych obiektów inżynierskich. Projekty te są realizowane w całości ze środków prywatnych koncesjonariusza - zaznacza AW.
Autostrada Wielkopolska podkreśla, że inwestuje w infrastrukturę autostrady, m.in. utrzymanie oraz wdrożenie elektronicznego systemu poboru opłat (videotolling) na kolejnych odcinkach.
Wszystkie te czynniki – rosnące koszty operacyjne, wzrost cen materiałów i usług budowlanych oraz realizacja projektów inwestycyjnych o dużej skali uzasadniają podjęte decyzje - pisze AW.
120 zł za przejazd osobówką
Po podwyżce dla auta osobowego koszt przejazdu każdego z trzech 50-kilometrowych odcinków koncesyjnej autostrady A2 wzrośnie z 37 do 40 złotych. Oznacza to, że pokonanie trasy z Konina do Nowego Tomyśla będzie kosztowało teraz 120 złotych!
Wzrost stawek wielokrotnie wyższy od inflacji
Oznacza to, że w skali roku, od marca 2025 r. wzrost kosztów przejazdu autem osobowym wyniósł niemal 8 proc. Przypomnijmy, że inflacja w lutym 2026 inflacja CPI w Polsce wynosi 2,2 proc. r/r. Jednak w innych kategoriach wzrosty stawek są jeszcze wyższe – a rekordowa jest w kategorii pojazdów ponadnormatywnych i wynosi 25 proc.!
W ciągu ostatnich sześciu lat koszt przejazdu A2 bez mała się podwoił.
GDDKiA krytykuje, ale nie ma możliwości zablokowania podwyżek
Przy ostatniej podwyżce stawek Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skrytykowała planowane podwyżki, choć były one dużo mniejsze w skali. W stanowisku, które zostało przekazane spółce w odpowiedzi na informację o planowanej podwyżce, GDDKiA podkreśliła, że nie aprobuje tak częstych i w perspektywie czasu znaczących wzrostów stawek opłat za przejazd.
Według Dyrekcji jednym z możliwych efektów planowanego podwyższenia opłat jest przeniesienie części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A2. Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcić kierowców, np. pojazdów ciężkich, do omijania autostrady i korzystania z obciążonych już ruchem dróg lokalnych.
Co będzie się działo teraz?
Krzysztof Kotowski
