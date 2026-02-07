Pellet jest, ale tylko z importu z... Niemiec. Przypadek?

Rynek nie przygotował się na tak mroźną zimę, a import wymaga czasu – powiedziała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska, pytana o doniesienia o braku pelletu w całym kraju. Dodała, że kwestia problemów z tym paliwem to obszar odpowiedzialności ministra energii. „Pierwotną przyczyną chaosu pelletowego w Polsce jest szaleńcza, zideologizowana, pseudoekologiczna i prowadzona pod dyktando niemieckiego lobby polityka energetyczna UE” - ocenia we wpisie na X były premier Mateusz Morawiecki.

Silne i długotrwałe mrozy spowodowały gwałtowny wzrost popytu na pellet. W górę poszły też ceny. Obecnie pellet może kosztować nawet 2000–2500 zł za tonę – kilkaset do tysiąca złotych więcej niż jeszcze pod koniec ubiegłego roku.

Mamy bardzo mroźną zimę i wydaje się, że rynek trochę się na nią nie przygotował. Warto, żeby Ministerstwo Energii, być może z UOKiK, przyjrzało się temu – powiedziała w piątek w Jeziorach (Wielkopolskie) minister klimatu i środowiska.

Hennig-Kloska dodała, że w ostatnich dniach miała spotkanie z branżą OZE, na którym poruszany był m.in. temat pelletu. „Przedstawiciele branży mówili, że pellet jest dostępny, choć chwilę trzeba na niego poczekać. Jest problem z dostępnością pelletu krajowego, a import wymaga czasu. Widać też, że zaburzenie relacji popytu i podaży zostało przez rynek wykorzystane do podbicia cen. Warto, aby UOKiK się temu przyjrzał” – dodała.

Rolnicy zamiast pelletem palą… ziarnem zbóż

Drożejący pellet, powszechnie używany do ogrzewania budynków mieszkalnych i gospodarczych, skłania rolników do szukania tańszych zamienników. Coraz częściej rolę taką pełnią… ziarna zbóż, które są dwa razy tańsze od pelletu.

Morawiecki: Koalicja Awarii u sterów władzy

Mamy kolejną awarię Polski. Znowu w sektorze energii i ciepła. Pelletu brakuje w całym kraju, a ceny wariują. Jaka jest przyczyna? Taka, jak zwykle od dwóch lat - Koalicja Awarii u sterów władzy – pisze w sobotę na platformie X były premier Mateusz Morawiecki.

W Polsce rachunki za ogrzewanie wzrosły już o kilkadziesiąt procent. A pellet, nie dość, że najdroższy od ponad dwóch lat - to go po prostu brakuje. Ludzie nie dostają opłaconych zamówień sprzed miesięcy. A rząd? Jak mawiał klasyk - “rżnie głupa”. To pokłosie konkretnych decyzji i zaniedbań. Pierwotną przyczyną chaosu pelletowego w Polsce jest szaleńcza, zideologizowana, pseudoekologiczna i prowadzona pod dyktando niemieckiego lobby polityka energetyczna UE - wskazuje we wpisie Mateusz Morawiecki.

Polityka, którą popierał przez wiele lat Donald Tusk jako szef RE - a europosłowie KO głosowali za nią, albo po prostu nie przeszkadzali. Tyczy się to przede wszystkim nowej dyrektywy budynkowej przegłosowanej przez Parlament Europejski i preferowania pomp ciepła, jak i kotłów na biomasę.

Przed inwazją Rosji na Ukrainę, gdy z entuzjazmem odkręcano kurki Nord Streamu - najpierw gaz był “eko” - a pellet nie.

Po inwazji, zniszczeniu Nord Stream II i zdaniu sobie sprawy z wielkiej, geopolitycznej, niemieckiej katastrofy energetycznej, gaz już nie był preferowanym źródłem ogrzewania - został nim pellet. Zgadnijcie, kto jest największym producentem pelletu w UE? Podpowiem - ktoś, za kogo Tusk chce płacić odszkodowania.

Co jeszcze doprowadziło do kryzysu pelletowego w Polsce?

Prześledźmy ciąg wydarzeń, jaki przedstawia w swoim wpisie Mateusz Morawiecki.

►1. Złe planowanie rządu + ideologiczne myślenie Rozporządzenie @MkiS_GOV_PL z 8 maja 2025 r. (weszło w życie 24 maja) wprowadziło wyśrubowane normy jakościowe dla biomasy i pelletu. Branża ostrzegała wprost: będzie drogo, a pelletu będzie brakować. Zignorowano to!

►2. Wszyscy wiemy, jaką klęską okazała się rządowa reforma programu „Czyste Powietrze” - coś, co działało za rządów @pisorgpl - wzięli i zepsuli.

►3. Według nowych zaleceń @NFOSiGW promuje kotły pelletowe, nie zabezpieczając podaży paliwa. Setki tysięcy rodzin zostały wepchnięte w ślepą uliczkę.

►4. Chaos w Lasach Państwowych. Decyzje personalne i organizacyjne doprowadziły do zastoju w gospodarce leśnej. Efekt? Mniej surowca, mniej trocin, mniej pelletu.

►5. Ukraina nie eksportuje – pali wszystko, co ma. Brakuje importu pelletu i biomasy z Ukrainy. To było do przewidzenia. Nie dla tego rządu.

►6. Niemcy są największym producentem pelletu w UE. Efektem nowych regulacji jest coraz większe uzależnienie Polski od droższego importu. Przypadek? Nie sądzę.

►7. Wygaszenie tarcz energetycznych PiS Rząd wygasił je wtedy, gdy ludzie najbardziej potrzebowali poczucia bezpieczeństwa. Zamiast tego mamy źle zaprojektowany bon, który wyklucza miliony rodzin.

Wiceszef PiS kończy swój wpis diagnozą polityczną:

► Awarie Polski w tylu strategicznych, kluczowych obszarach bezpieczeństwa to nie przypadki - to efekt systemowych zaniedbań, nieudolnych reform i amatorów u władzy. ► Skupieni na zemście, skupieni na sobie - zapominają o interesach Polski. Odsuńmy ich od władzy - zanim będzie za późno!_

