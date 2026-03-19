Szykuje się handlowa transakcja dekady na polskim rynku

Prezes Biedronki, Luis Araujo, po raz pierwszy publicznie potwierdził, że sieć analizuje możliwość przejęcia części biznesu Carrefoura w Polsce. Podczas konferencji w Lizbonie podkreślił, że model franczyzowy mógłby stać się sposobem na rozwiązanie problemów konkurenta, który od miesięcy sonduje możliwość wyjścia z polskiego rynku – podaje portal businessinsider.com.pl.

Prezes Jerónimo Martins podkreśla, że ewentualne przejęcie części biznesu Carrefoura w Polsce to dla Biedronki coś więcej niż tylko ruch konsolidacyjny. Jak mówi, sieć „głęboko wierzy, że kreuje dużą wartość dla polskiej społeczności”, a współpraca z francuskim konkurentem mogłaby tę wartość dodatkowo wzmocnić – relacjonuje portal businessinsider.com.pl

Mamy wielu partnerów biznesowych w Polsce. Ludzie wiedzą, że Biedronka jest silną marką na polskim rynku. Obserwujemy sytuację Carrefoura. Uważamy, że takie rozwiązanie byłoby korzystne zarówno dla konsumentów, jak i dla firm — powiedział.

Dodał też, że ewentualna współpraca mogłaby przybrać formę nowego dla Biedronki modelu — przejęcia opartego na franczyzie. — Rozważamy taki format — poinformował.

Ewentualna transakcja byłaby jedną z największych zmian w polskim handlu od lat.

Jednak Biedronka, kontrolująca już około 30 proc. rynku spożywczego, po przejęciu Carrefoura mogłaby napotkać zastrzeżenia regulatora. Ostateczne słowo należałoby do UOKiK.

Oprac. sek

