Ruszyła XX edycja konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas VII i VIII do udziału w XX edycji konkursu pt. „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”.

Konkurs ekonomiczny „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” jest ogólnopolskim konkursem realizowanym przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej od 2006 roku. Co roku, konkurs poświęcony jest innej tematyce z obszaru zagadnień ekonomiczno-finansowych. Temat tegorocznej edycji to: „Finansowy zawrót głowy a odpowiedzialne wybory”.

Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne: ► I miejsce – 3 000 zł,

►II miejsce – 2 000 zł,

►III miejsce – 1 000 zł.

Konkurs jest dwuetapowy, składa się z eliminacji i finału.

Aby wziąć udział w eliminacjach do konkursu, należy:

• wejść na stronę https://www.skef.pl/mistrzostwa-polski-mlodych-ekonomistow/ na której udostępnione są materiały konkursowe (regulamin XX edycji konkursu, formularz zgłoszeniowy z zestawem zadań konkursowych część A i część B, plakat, oraz wykaz dodatkowych materiałów stanowiących wsparcie merytoryczne dla uczestników konkursu);

• zapoznać się z regulaminem XX edycji konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”;

• wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz udzielić odpowiedzi na zadania konkursowe część A i część B (szczegóły zawiera regulamin konkursu);

• formularz zgłoszeniowy wraz z zadaniami konkursowymi (część A i część B) należy przesłać w jednym e-mailu jako całość pracy konkursowej do 17 kwietnia 2026 r. na adres e-mailowy: [email protected]

• Lista osób zakwalifikowanych do finału konkursu zostanie opublikowana na stronie www.skef.pl do dnia 17 maja 2026 r.

Finał konkursu został zaplanowany na 12–13 czerwca 2026 r. w Warszawie.

**Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej

Patronat: Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa

Patronat medialny:

Tygodnik „Sieci”

Portal wGospodarce.pl

Portal wPolityce.pl

Telewizja wPolsce24

Partner: Saltus Ubezpieczenia (https://saltus.pl)

Dodatkowych informacji udziela Iwona Karmasz, tel.: (58) 624 98 76, e-mail: [email protected]

