Po jakie ryby i ile sięgać?

Ryby stanowią istotny element zbilansowanej diety ze względu na wysoką zawartość składników odżywczych, w szczególności pełnowartościowego białka oraz długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega-3. Regularne spożycie ryb jest związane z wieloma korzyściami zdrowotnymi. Jednocześnie jednak ich regularna konsumpcja powinna być racjonalnie rozdysponowywana ze względu na możliwość kumulowania się w ich tkankach, między innymi metali ciężkich.

Kwasy tłuszczowe omega-3

Najważniejszymi kwasami tłuszczowymi omega-3 obecnymi w rybach są kwas eikozapentaenowy (EPA) oraz kwas dokozaheksaenowy (DHA). Uczestniczą one w regulacji procesów zapalnych, wpływają na funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego oraz mogą odgrywać rolę w prewencji chorób przewlekłych, w tym chorób układu krążenia, chorób neurodegeneracyjnych czy schorzeń o podłożu zapalnym.

Kwasy omega-3 są również istotne dla prawidłowego rozwoju układu nerwowego płodu, dlatego ich odpowiednia podaż jest szczególnie ważna w okresie ciąży. W przypadku diet roślinnych, w których spożycie ryb jest ograniczone lub wykluczone, źródłem prekursorów kwasów omega-3 mogą być miedzy innymi orzechy włoskie, nasiona chia, nasiona lnu oraz olej lniany. Należy jednak zaznaczyć, że zawarte w nich kwasy tłuszczowe wymagają przemian metabolicznych do aktywnych form EPA i DHA.

Wysoka wartość odżywcza białka ryb

Mięso ryb dostarcza łatwo przyswajalnego białka o wysokiej wartości biologicznej. Zawartość białka w rybach wynosi zazwyczaj od około 16 do 28 g na 100 g produktu. Białko to charakteryzuje się korzystnym i pełnym profilem aminokwasowym, obejmującym wszystkie aminokwasy egzogenne niezbędne dla organizmu człowieka, a jego strawność może sięgać nawet około 97 proc.

Istotną zaletą mięsa ryb jest także relatywnie niska kaloryczność przy jednoczesnej wysokiej zawartości białka. Z tego względu ryby mogą stanowić ważny element diet stosowanych w profilaktyce i leczeniu chorób metabolicznych, w tym cukrzycy, a także w dietach ukierunkowanych na kontrolę masy ciała.

Składniki mineralne i witaminy

Oprócz białka i kwasów tłuszczowych ryby dostarczają licznych witamin oraz składników mineralnych. W ich składzie obecne są witaminy z grupy B, w tym witamina B1, B6 i B12, a także witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, takie jak witamina A oraz witamina D. Ryby stanowią również źródło takich składników mineralnych jak fosfor, potas, selen, cynk, żelazo oraz magnez.

Ryby morskie mogą być dodatkowo istotnym źródłem jodu, pierwiastka niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania tarczycy. W niektórych gatunkach obecne są także inne związki biologicznie czynne, takie jak tauryna oraz karnityna. Tauryna uczestniczy w regulacji funkcji układu sercowo-naczyniowego i nerwowego, natomiast karnityna odgrywa rolę w metabolizmie kwasów tłuszczowych oraz w procesach pozyskiwania energii w mięśniach.

Czy karp to dobry składnik diety?

Karp jest jednym z tradycyjnie spożywanych w Polsce gatunków ryb słodkowodnych. Mięso tej ryby zawiera stosunkowo niewielkie ilości tłuszczu - około 4 g w 100 g produktu oraz dostarcza znaczących ilości białka i witamin. W jego składzie obecne są witaminy z grupy B oraz witaminy A i D, a także liczne składniki mineralne, jak fosfor, potas, selen, cynk i żelazo.

Ryby spożywane wraz z ośćmi, takie jak szproty czy sardynki, mogą stanowić również dodatkowe źródło wapnia w diecie.

Zalecane spożycie ryb

Regularne spożywanie ryb jest elementem zaleceń żywieniowych wielu instytucji zdrowia publicznego. Jednocześnie należy uwzględniać możliwość obecności w rybach zanieczyszczeń środowiskowych, takich jak metale ciężkie (rtęć, kadm, ołów), polichlorowane bifenyle (PCB), dioksyny czy pozostałości pestycydów.

Z tego względu w niektórych grupach populacji, szczególnie u kobiet w ciąży i karmiących, zaleca się wybór gatunków ryb o niższej zawartości rtęci oraz umiarkowane spożycie. W praktyce rekomenduje się zwykle około dwóch do trzech porcji ryb tygodniowo, przy czym porcja odpowiada wielkości około 100-120 g produktu.

Dodatkowo zaleca się unikanie spożywania surowych lub niedogotowanych ryb w okresie ciąży, ze względu na ryzyko zakażeń bakteryjnych lub pasożytniczych, które mogą stanowić zagrożenie dla rozwijającego się płodu.

W kontekście bezpieczeństwa istotne jest nie tylko ogólne spożycie ryb, ale również i dobór odpowiednich gatunków. Zaleca się przede wszystkim ryby charakteryzujące się stosunkowo niską zawartością metali ciężkich, zwłaszcza rtęci. Do tej grupy zalicza się dorsza, mintaja, śledzia, sardynki, makrelę atlantycką, pstrąga, łososia atlantyckiego (szczególnie z hodowli o kontrolowanych warunkach - bałtycki ma znacznie więcej dioksyn i PCB) oraz tuńczyka w puszce w umiarkowanych ilościach. Ryby te dostarczają znaczących ilości kwasów tłuszczowych omega-3, a jednocześnie zazwyczaj zawierają mniejsze stężenia zanieczyszczeń środowiskowych.

Ograniczeniu powinno natomiast podlegać spożycie dużych, długowiecznych ryb drapieżnych, które ze względu na zjawisko bioakumulacji mogą zawierać wyższe stężenia rtęci. Do gatunków tych należą rekin, panga, tilapia, miecznik, marlin czy niektóre odmiany tuńczyka. W przypadku kobiet w ciąży oraz karmiących piersią szczególnie zaleca się unikanie tych gatunków. Dodatkowo wskazane jest zachowanie różnorodności spożywanych gatunków ryb, pozwalające ograniczyć potencjalną ekspozycję na zanieczyszczenia środowiskowe.

Spożycie ryb w Polsce

Pomimo wielu właściwości odżywczych, spożycie ryb w Polsce pozostaje stosunkowo niskie w porównaniu ze średnią europejską. Szacuje się, że w ostatnich latach roczna konsumpcja produktów rybnych wynosiła 13-14 kg na osobę, przy czym spożycie ryb świeżych lub chłodzonych było znacznie niższe.

W związku z obecnością zanieczyszczeń środowiskowych w niektórych gatunkach ryb określa się również orientacyjne maksymalne ilości spożycia wybranych gatunków w ciągu tygodnia, aby ograniczyć narażenie na potencjalnie szkodliwe substancje.

FAQ

• Dlaczego ryby są ważne w diecie? Ryby dostarczają pełnowartościowego białka, kwasów tłuszczowych omega-3 oraz wielu witamin i składników mineralnych, wspierających funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego, nerwowego i metabolicznego.

• Jak często należy jeść ryby? Najczęściej zaleca się spożywanie ryb 2-3 razy w tygodniu, z uwzględnieniem różnorodności gatunków.

• Dlaczego kobiety w ciąży powinny uważać na niektóre ryby? Niektóre gatunki ryb mogą kumulować rtęć oraz inne zanieczyszczenia środowiskowe, które w nadmiarze mogą negatywnie wpływać na rozwój układu nerwowego płodu.

• Czy suplementy z olejem rybim mogą zastąpić jedzenie ryb? Choć suplementy mogą dostarczać kwasów omega-3, produkty spożywcze zawierają dodatkowo inne składniki odżywcze, dlatego preferowanym źródłem tych kwasów jest żywność.

• Czy dieta roślinna może dostarczyć omega-3? W diecie roślinnej źródłem prekursorów omega-3 są między innymi siemię lniane, nasiona chia i orzechy włoskie, jednak przekształcanie ich do form EPA i DHA w organizmie jest ograniczone.

Podsumowanie

Ryby są wartościowym elementem diety ze względu na zawartość długołańcuchowych kwasów tłuszczowych omega-3, wysokiej jakości białka oraz licznych witamin i składników mineralnych. Regularne, umiarkowane spożycie ryb może wspierać zdrowie układu sercowo-naczyniowego, metabolicznego oraz nerwowego. Jednocześnie konieczne jest uwzględnienie potencjalnej obecności zanieczyszczeń środowiskowych w niektórych gatunkach ryb, co uzasadnia zalecenia dotyczące umiarkowanego i świadomego ich spożycia, szczególnie w okresie ciąży.

Filip Siódmiak

Źródło:

• Mendivil, Carlos O. “Fish Consumption: A Review of Its Effects on Metabolic and Hormonal Health.” Nutrition and metabolic insights vol. 14 11786388211022378. 3 Jun. 2021.

