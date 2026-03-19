Korea Południowa chce wrócić do rosyjskich surowców. Jeden powód

Rząd Korei Południowej prowadzi rozmowy z przedsiębiorstwami na temat możliwości wznowienia importu rosyjskiej ropy naftowej i benzyny surowej – poinformowała w czwartek agencja Reutera. Władze chcą zabezpieczyć dostawy energii w obliczu eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Resort przemysłu w Seulu przekazał w wiadomości tekstowej, cytowanej przez Reutera, że „kwestia ta ma związek z łagodzeniem sankcji gospodarczych nałożonych na Rosję”.

Rząd, który dba o bezpieczeństwo gospdoarcze swego kraju

W środę minister finansów Korei Płd. Ku Jun Czol zapowiedział ograniczenie sprzedaży zagranicznej benzyny surowej, argumentując, że towar ten zostanie uznany przez rząd za produkt kluczowy dla bezpieczeństwa gospodarczego łańcucha dostaw.

Według danych Korea National Oil Corporation Seul wstrzymał import rosyjskiej ropy w grudniu 2022 r. po inwazji Rosji na pełną skalę na Ukrainę.

Import z Rosji

Wcześniej, w 2021 r., rosyjski surowiec stanowił 5,6 proc. południowokoreańskiego importu.

70 proc. ropy z cieśniny Ormuz

Państwowy instytut KIEP wskazuje, że w wyniku wojny na Ukrainie wzrosło uzależnienie energetyczne kraju od Bliskiego Wschodu. Obecnie Korea Płd. sprowadza około 70 proc. ropy i połowę benzyny surowej przez cieśninę Ormuz.

Możliwy na czarny scenariusz?

W środę prezydencki wysłannik na Bliski Wschód, Kang Hun Sik, poinformował, że Zjednoczone Emiraty Arabskie zobowiązały się dostarczyć Korei Płd. dodatkowe 18 mln baryłek ropy naftowej, co z wcześniejszymi kontraktami daje łącznie 24 mln baryłek. Wraz z transportem benzyny surowej, którego wolumenu nie określił, miało to – jak przekonywał – pozwolić Korei na uniknięcie „najczarniejszego scenariusza” braku paliw.

O cieśninie Ormuz

Cieśnina Ormuz to strategiczny szlak morski, przez który w normalnych warunkach przechodzi ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej.

Jej zablokowanie przez Iran w ramach odwetu za rozpoczęte 28 lutego naloty USA i Izraela na Teheran doprowadziło do istotnego ograniczenia dostaw surowców i w konsekwencji do gwałtownego wzrostu cen paliw na świecie.

Benzyna surowa jest wykorzystywana do produkcji petrochemikaliów, służących do wytwarzania tworzyw sztucznych m.in. dla branży motoryzacyjnej, elektronicznej i budowlanej.

