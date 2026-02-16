Powstaje gazowy Korytarz Centrum-Wschód

Wydano pięć decyzji lokalizacyjnych dla gazociągu, który ma ułatwić współpracę krajowego systemu przesyłu gazu z gazociągami na Litwę, Słowację i Ukrainę - poinformował Gaz-System. Kluczowy dla Europy Środkowo-Wschodniej gazociąg ma też transportować paliwo z terminala LNG w Zatoce Gdańskiej.

Gaz-System poinformował w poniedziałek, że planowane w ramach inwestycji dwa gazociągi: Wronów – Rozwadów i Rozwadów – Strachocina są elementami programu inwestycyjnego Korytarz Centrum-Wschód, w którego skład wchodzą działające już: gazociąg Gustorzyn-Wronów oraz transgraniczne połączenie Polska – Litwa.

Dwa gazociągi o łącznej długości ponad 280 kilometrów

Operator systemu przesyłu gazu podkreślił, że dwa gazociągi o łącznej długości ponad 280 kilometrów ułatwią współpracę systemu przesyłowego z trzema interkonektorami: Litwą, Słowacją oraz Ukrainą. Umożliwią także transport błękitnego paliwa odbieranego z budowanego terminala LNG w Zatoce Gdańskiej na południe kraju.

„Inwestycja prowadzona będzie w województwach lubelskim i podkarpackim: wojewodowie wydali wszystkie pięć decyzji lokalizacyjnych dla projektowanego połączenia pomiędzy węzłami gazowymi we Wronowie i Strachocinie” - podał Gaz-System w komunikacie.

Rozpoczęcie budowy na przełomie 2026 i 2027 roku

Dodał, że rozpoczęcie robót budowlanych przewidywane jest na przełomie 2026 i 2027 roku, po wyłonieniu wykonawców prac. „W tym roku, poza wyborem wykonawców robót budowlanych, planowane jest także m.in. geodezyjne wytyczenie pasa budowlano montażowego, a także sprawdzenie archeologiczne i zabezpieczenie saperskie” - przekazała spółka.

Jak wyjaśniono, gazociąg Wronów - Rozwadów będzie miał długość ok. 120 km, a jego trasa przebiegnie przez 11 gmin w województwie lubelskim i dwie gminy na Podkarpaciu. Na trasie gazociągu przewidziano budowę sześciu zespołów zaporowo upustowych. Gazociąg Rozwadów – Strachocina o długości ok. 162 km będzie zlokalizowany w 19 gminach województwa podkarpackiego.

Gaz-System zwrócił uwagę, że gazociąg połączy węzeł gazowy Rozwadów II, projektowany w ramach inwestycji Wronów – Rozwadów, z rozbudowanymi węzłami w Głuchowie i Strachocinie. „W ten sposób ta położona w powiecie sanockim wieś zyska kolejny, po trzech gazociągach i węźle gazowym wybudowanych w ramach Korytarza Północ-Południe oraz podziemnym magazynie gazu, ważny element gazowej infrastruktury” - zaznaczył operator.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego i zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce; jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

