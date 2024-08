Istotny krok Gaz-Systemu w kluczowej inwestycji gazowej

Operator przesyłowy gazu Gaz-System podpisał warte 680 mln zł umowy na dostawę rur, łuków i armatury dla ponad 250 km gazociągu, który połączy pływający terminal LNG w Gdańsku z krajowym systemem przesyłowym gazu.

GAZ-SYSTEM podpisał umowy na dostawę najważniejszych komponentów do budowy gazociągów lądowych Programu FSRU – napisała spółka w komunikacie.

Jak poinformował w poniedziałek Gaz-System, elementy zostaną wykorzystane do budowy części lądowej Programu FSRU, czyli trzech gazociągów: Kolnik–Gdańsk, Gardeja–Kolnik i Gustorzyn–Gardeja o łącznej długości 254 km.

„Dostawy inwestorskie materiałów są ważnym elementem budowy gazociągów. Naszych dostawców wyłaniamy w transparentnych postępowaniach przetargowych dbając o zapewnienie najwyższej jakości materiałów oraz uzyskanie konkurencyjnych cen” - zaznaczył, cytowany w komunikacie operatora, prezes Gaz-Systemu Sławomir Hinc. Podkreślił, że strategiczna dla bezpieczeństwa energetycznego kraju inwestycja, będzie realizowana głównie z udziałem polskich firm.

Ponad 250 km stalowych rur o średnicy od DN500 do DN1400 (od 500 do 1400 mm) dostarczą firmy Izostal i Ferrum. W styczniu 2025 r. operator ma otrzymać pierwsze rury osłonowe, a zakończenie dostaw pozostałych rur planowane jest do sierpnia 2025 r. Izostal dostarczy też 98 łuków DN1000, wytwarzanych metodą gięcia indukcyjnego. Rozpoczęcie dostaw tych elementów zaplanowano na kwiecień 2025 r., a zakończenie na maj tego samego roku.

Z kolei armaturę - 417 zaworów o średnicy od DN250 do DN1000 dostarczą firmy Gazomet i konsorcjum firm ARMA-POL oraz czeska Armatury Group. Dostawy te będą prowadzone od maja do sierpnia 2025 roku.

Inwestycja na rzecz stabilności energetycznej

W ocenie pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Macieja Bando realizacja przez Gaz-System kolejnych etapów budowy infrastruktury, która będzie umożliwiała transport gazu z gdańskiego terminala FSRU jest istotna dla zapewnienia bezpieczeństwa i dywersyfikacji dostaw gazu.

„Tego typu inwestycje są niezbędne, abyśmy mogli zabezpieczyć potrzeby naszej gospodarki w procesie transformacji energetycznej. Dodatkowo, budowa nowych gazociągów od Gdańska do Gustorzyna wzmocni krajowy system przesyłowy, co jest niezbędne dla stabilności energetycznej Polski” – powiedział Bando, cytowany w komunikacie Gaz-Systemu.

Terminal FSRU ma zacząć działać w 2028 r.

Terminal FSRU będzie zlokalizowany w południowej części Zatoki Gdańskiej, w bezpośrednim sąsiedztwie terminalu kontenerowego Baltic Hub i toru wodnego prowadzącego do gdańskiego portu, w odległości ok. 3 km od brzegu morza. Do nabrzeża będzie zacumowana na stałe jednostka regazyfikująca FSRU (Floating Storage Regasification Unit). Z niej gaz będzie przesyłany, poprzez gazociąg podmorski, do krajowej sieci przesyłowej.

Gaz-System podkreśla, że terminal FSRU w rejonie Gdańska wpisuje się w proces transformacji energetycznej i gospodarczej kraju, zakładającej przejście na mniej emisyjne źródła energii.

Terminal ma zacząć działać w 2028 r. W kwietniu 2024 r. Gaz-System podpisał umowę czarteru FSRU z firmą White Eagle Energy Ltd., spółką z grupy Mitsui O.S.K. Lines. Zdolności regazyfikacyjne mają wynieść 6,1 mld m sześc. gazu. 100 proc. przepustowości na 15 lat zarezerwował Orlen.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem Terminala LNG w Świnoujściu.

