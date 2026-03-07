Tłuszcze w diecie to patent na odporność

To rodzaj tłuszczów obecnych w diecie bezpośrednio oddziałuje na obecność tłuszczu wewnątrz limfocytów T, a przez to na ich siłę oraz przeżywalność - ustalili australijscy naukowcy. Limfocyty T to kluczowe komórki odpornościowe, które m.in. chronią organizm przed infekcjami i nowotworami.

Badanie opisane w magazynie „Nature” wykazało, że dieta z niższym stosunkiem ilości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) do jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA) sprawia, że limfocyty T stają się znacznie bardziej odporne i mniej podatne na obumieranie komórek.

Wyniki stanowią ogromny krok naprzód w zrozumieniu, w jaki sposób nasza dieta bezpośrednio wpływa na funkcjonowanie układu odpornościowego. Jego praca polega na limfocytach T, które kontrolują reakcję immunologiczną organizmu. Rodzaj spożywanych tłuszczów zmienia skład tłuszczów wewnątrz limfocytów T, a te zmiany mogą sprawić, że komórki te będą słabsze lub silniejsze pod względem ochrony immunologicznej - wyjaśnia autor badania, prof. Di Yu z University of Queensland.

Sposób, w jaki nasze ciało i komórki przetwarzają tłuszcze z diety nazywamy metabolizmem lipidów i jest on kluczową częścią działania układu odpornościowego. To odkrycie pokazuje, że zmiany w diecie mogą potencjalnie zwiększyć skuteczność szczepionek oraz terapii przeciwnowotworowych – podkreśla ekspert.

Jako przykłady produktów bogatych w PUFA naukowcy podają tłuste ryby i soję, natomiast wśród źródeł MUFA wymieniają m.in. oliwę z oliwek i awokado.

Eksperymenty pokazały, że gorsza proporcja tłuszczów powodowała stres oksydacyjny uszkadzający błony komórkowe limfocytów.

„Kiedy limfocyty T są chronione przed obumieraniem komórek wywołanym przez utlenianie, pewna ich grupa (tzw. pęcherzykowe limfocyty pomocnicze T) znacznie skuteczniej pomaga organizmowi w produkcji przeciwciał, co może oznaczać lepszą ochronę poszczepienną. Silniejsze, bardziej odporne limfocyty T lepiej się również namnażają i aktywnie atakują nowotwory” - mówi ekspert.

Modele eksperymentalne pokazują, że modyfikacja tłuszczów w diecie może zwiększyć skuteczność leczenia nowotworów, pomagając w eliminacji guzów i znacząco wydłużając przeżycie. W przyszłości optymalizacja diety pacjenta oraz ukierunkowanie na metabolizm lipidów może stać się łatwo dostępnym sposobem wzmacniania odporności. Może to być potężne podejście stosowane obok szczepionek lub immunoterapii przeciwnowotworowych, aby komórki układu odpornościowego były wystarczająco silne, by zwalczać choroby – podsumowuje.

Marek Matacz (PAP), sek

