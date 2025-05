NBP: „Złoty konkurs dla polskich rodzin" rozstrzygnięty

Narodowy Bank Polski poinformował o rozstrzygnięciu „Złotego konkursu dla polskich rodzin”. Laureaci wraz z rodzinami oraz dziennikarzami uczestniczyli w wyjątkowej wizycie w skarbcu NBP, która była nagrodą główną w tym konkursie. Zwycięzcy nie tylko zobaczyli sztaby złota stanowiące część rezerw dewizowych Polski, ale także dokonali inspekcji sztab.

Złoty konkurs dla polskich rodzin zapowiedział Prezes NBP, prof. Adam Glapiński na konferencji prasowej 13 marca 2025 r.

Konkurs wystartował 3 kwietnia i trwał do 10 kwietnia. Wzięło w nim udział ponad 1300 osób z całej Polski, spośród których komisja konkursowa wyłoniła laureatów. Zorganizowany przez Narodowy Bank Polski konkurs przybliżył polskim rodzinom tematykę rezerw złota i był niepowtarzalną okazją, by zdobyć wiedzę o znaczeniu rezerw złota, które jest ważnym fundamentem stabilności i bezpieczeństwa finansowego naszego kraju i zyskać możliwość zobaczenia tego cennego kruszcu w jednym ze skarbców NBP.

„Dotrzymaliśmy obietnicy, osiągnęliśmy nasz cel. Polska ma dzisiaj już ponad 500 ton złota, a jego udział w rezerwach NBP przekroczył 20 proc.” – powiedział uczestnikom wizyty w skarbcu prof. Adam Glapiński.

Prezes NBP prof. Adam Glapiński z uczestnikami „Złotego konkursu dla polskich rodzin” w skarbcu NBP / autor: materiały prasowe NBP

Prezes NBP wyjaśnił, że złoto to najbezpieczniejsze aktywo rezerwowe. Jest wolne od bezpośrednich powiązań z polityką gospodarczą jakiegokolwiek kraju, odporne na kryzysy i zachowuje realną wartość w długim okresie. To symbol stabilności, który zwiększa naszą wiarygodność w oczach inwestorów i partnerów zagranicznych.

„Uczestnicy wyjazdu mogli osobiście przekonać się, że każda sztaba polskiego złota, sprowadzonego w 2019 roku do Polski, fizycznie znajduje się w skarbcach NBP. To dokładnie te same sztaby” – dodała Barbara Jaroszek, Główny Skarbnik NBP.

„Oglądaliśmy konferencję Pana Prezesa, gdy zapowiedział, że ogłosi taki konkurs, ponieważ są osoby powątpiewające w istnienie tego złota. Doszłam do wniosku z mężem, że warto spróbować” – tłumaczyła udział w konkursie jedna z jego uczestniczek.

„Wizyta zrobiła na mnie ogromne wrażenie, już same procedury [bezpieczeństwa], jak i samo zwiedzanie, bo – jak słyszałam – byliśmy pierwszymi gośćmi w tym skarbcu” – relacjonowała inna z laureatek. „Zobaczyć rezerwy polskiego złota to jest coś. Czuję się wybrańcem i było to dla mnie ważne wydarzenie” – dodała.

Złoty konkurs dla polskich rodzin miał na celu informowanie na temat działalności NBP poprzez popularyzowanie wiedzy o znaczeniu złota w rezerwach banku centralnego.

Materiały prasowe NBP, sek

