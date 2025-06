Młodzi mistrzowie ekonomii i finansów zmierzą się w Gdańsku

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej już po raz dziewiętnasty organizuje ogólnopolski konkurs ekonomiczny „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Konkurs, który na stałe zagościł wśród działań realizowanych przez SKEF kierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z całej Polski. Już w najbliższy weekend 6-8 czerwca 2025 w hotelu Mercure Gdańsk Posejdon rozpocznie się finał XIX edycji mistrzostw oraz finał Konkursu „Żyj Finansowo!”, w którym zmierzą się najlepsi uczniowie z całej Polski.

Od 2006 roku, w osiemnastu edycjach Konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” wzięło udział ponad 12 tysięcy uczniów. Projekt ma na celu edukację finansową młodzieży. Co roku Konkurs poświęcony jest innej tematyce z obszaru zagadnień ekonomiczno-finansowych. Temat tegorocznej edycji konkursu to „Edukacja finansowa i cyberbezpieczeństwo”.

W bieżącej edycji konkursu wpłynęło 242 prac konkursowych. Najwięcej z województwa dolnośląskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Do finału Konkursu zostało zakwalifikowanych 10 osób i przyznano 2 wyróżnienia upoważniające do udziału w finale konkursu. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne: I miejsce 3 000 zł, II miejsce 2 000 zł III miejsce 1 000 zł. Przewidziano również nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł dla nauczyciela, którego uczniowie w eliminacjach konkursu przesłali największą liczbę prac konkursowych ocenionych powyżej 70 punktów i kompletnie wypełnionych w części A, B i C. W tegorocznej edycji nagrodę specjalną dla nauczyciela otrzyma Pani Agata Kudasiewicz z Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Kijach (woj. świętokrzyskie).

Realizacja konkursu nie byłaby możliwa bez życzliwości i wielkiego wsparcia patronów, partnerów i sponsorów konkursu. Patronat nad XIX edycją konkursu objęły: Narodowy Bank Polski i Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa. Patronat medialny objęły: tygodnik „Sieci”, portal wGospodarce.pl, telewizja wPolsce24. Partnerzy i sponsorzy konkursu to: Fundacja im. Franciszka Stefczyka, Saltus Ubezpieczenia, Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych i Fundacja Alior Banku.

Od wielu lat finał Konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” odbywa się łącznie z finałem Konkursu organizowanym w ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, skierowanym do młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Tegoroczny konkurs poświęcony był tematyce cyberbezpieczeństwa, a jego temat brzmiał: Finanse osobiste w obliczu cyberzagrożeń. Na etapie eliminacji zadaniem uczestników było przygotowanie pracy pisemnej na wskazany temat. Po weryfikacji prac konkursowych przez nauczycieli – trenerów projektu „Żyj finansowo!” do konkursu zgłoszono 52 prace, z których jury wybrało 10 najlepszych, a ich autorów zakwalifikowano do udziału w finale konkursu. 7 czerwca 2025 r. finaliści będą walczyć o zwycięstwo w konkursie i atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe. Laureat otrzyma 3000 zł.

Konkurs „Żyj finansowo!” jest częścią większego przedsięwzięcia, jakim jest projekt „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, realizowany w szkołach podstawowych na terenie całego kraju. W tegorocznej edycji projektu wzięło udział blisko 1100 uczniów z 41 szkół ponadpodstawowych.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej stara się popularyzować i upowszechniać edukację finansową wśród dzieci i młodzieży m.in. przez organizacje tego typu projektów. Zaletą takich wydarzeń jest nie tylko możliwość zdobycia nagród rzeczowych i udział w wyjazdowym finale konkursów połączony z wieloma dodatkowymi atrakcjami. O wiele ważniejsza jest możliwość dostarczenia dodatkowej wiedzy ekonomicznej i finansowej, którą młodzież nabywa przygotowując się do udziału w konkursach. Wielu nauczycieli, którzy współpracują ze Stowarzyszeniem również propaguje i wspiera projekty SKEF, zachęcając swoich uczniów do udziału. O pozytywnym odbiorze często mówią sami uczestnicy jak i opiekunowie obecni podczas finałów konkursów.

