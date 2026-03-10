ODFiK prowadzone przez SKEF – wsparcie dla osób z problemami finansowymi

Rosnące koszty życia, utrata pracy czy nieprzewidziane wydatki sprawiają, że coraz więcej osób ma trudności ze spłatą kredytów i pożyczek. W takiej sytuacji warto wiedzieć, że w Polsce działają miejsca, w których można uzyskać bezpłatną i profesjonalną pomoc.

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego

Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego (ODFiK) to miejsca, w których osoby potrzebujące wsparcia mogą uzyskać profesjonalną pomoc w sprawach finansowych, prawnych i konsumenckich. Ośrodki są prowadzone przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) – organizację pozarządową działającą na rzecz edukacji finansowej i ochrony konsumentów usług finansowych.

W ramach swojej działalności stowarzyszenie prowadzi Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego, które oferują bezpłatną i poufną pomoc osobom mającym problemy finansowe lub potrzebującym porady prawnej związanej z usługami finansowymi. Pomoc jest dostępna dla każdego, niezależnie od sytuacji majątkowej czy społecznej.

Najczęstsze problemy osób zgłaszających się po pomoc

Z doświadczeń doradców wynika, że większość osób zwracających się do ODFiK zgłasza się z powodu trudności w spłacie kredytów lub pożyczek. Często są to osoby, które posiadają kilka zobowiązań finansowych jednocześnie i nie są w stanie regulować wszystkich rat w terminie.

W praktyce wiele osób zgłasza się po pomoc dopiero w momencie, gdy ich sytuacja finansowa jest już bardzo trudna – na przykład po wypowiedzeniu umowy kredytowej przez bank lub instytucję pożyczkową, w trakcie działań firm windykacyjnych albo po wszczęciu egzekucji komorniczej. W takich sytuacjach konsumenci potrzebują przede wszystkim rzetelnej informacji o swoich prawach oraz wsparcia w uporządkowaniu spraw finansowych.

Zakres udzielanych porad

Doradcy ODFiK pomagają osobom zadłużonym przeanalizować ich sytuację finansową i wskazują możliwe rozwiązania problemów. Porady dotyczą m.in. negocjacji z wierzycielami, możliwości restrukturyzacji zadłużenia, rozłożenia spłaty na raty czy praw dłużnika w postępowaniu windykacyjnym i komorniczym.

Specjaliści pomagają również w analizie zapisów umów kredytowych i pożyczkowych oraz podpowiadają, jak uporządkować domowy budżet, aby uniknąć dalszego zadłużania się.

Celem porad jest nie tylko rozwiązanie bieżącego problemu, ale również zwiększenie świadomości finansowej konsumentów i zapobieganie dalszemu zadłużaniu się.

Pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej

Jednym z ważnych obszarów działalności ODFiK jest pomoc osobom rozważającym złożenie wniosku o upadłość konsumencką. Jest to rozwiązanie przeznaczone dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej i utraciły zdolność do spłaty swoich zobowiązań.

Specjaliści w ośrodkach pomagają zadłużonym ocenić, czy w ich sytuacji upadłość konsumencka jest właściwym rozwiązaniem, wyjaśniają przebieg procedury oraz jej skutki prawne i finansowe. W razie potrzeby wspierają także w przygotowaniu wniosku do sądu upadłościowego oraz niezbędnej dokumentacji.

„Pogotowie dla Zadłużonych” – wsparcie online

Ważnym elementem działalności SKEF jest także portal Pogotowie dla Zadłużonych, dostępny pod adresem:

https://www.pogotowiedlazadluzonych.pl

Strona ta jest skierowana przede wszystkim do osób mających problemy z nadmiernym zadłużeniem. Znajdują się tam materiały edukacyjne, praktyczne porady dotyczące radzenia sobie z długami oraz informacje o możliwościach uzyskania pomocy w Ośrodkach Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego. Portal zawiera również szczegółowe informacje dotyczące procedury upadłości konsumenckiej oraz wskazówki dla osób, które rozważają skorzystanie z tego rozwiązania.

Jak można uzyskać poradę

Poradę w Ośrodku Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego można uzyskać na kilka sposobów. Konsumenci mogą skontaktować się z doradcą telefonicznie, mailowo, listownie lub podczas osobistego spotkania w ośrodku. W przypadku wizyty osobistej konieczne jest wcześniejsze umówienie terminu konsultacji.

Możliwe jest również przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej programu „Pogotowie dla Zadłużonych”.

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej prowadzi dwa Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Polsce – w Gdyni oraz w Białej Podlaskiej.

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Gdyni

ul. Legionów 126 81-472 Gdynia tel. 58 624 98 72

e-mail: [email protected]

Ośrodek Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego w Białej Podlaskiej

ul. Francuska 136 21-500 Biała Podlaska tel. 83 410 80 30 e-mail: [email protected]

Dodatkowe informacje na temat działalności ośrodków oraz materiałów edukacyjnych można znaleźć na stronie: https://www.skef.pl

Edukacja finansowa i profilaktyka

Oprócz bezpośredniego doradztwa ODFiK prowadzą również działania edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości finansowej społeczeństwa. Dzięki temu konsumenci mogą lepiej rozumieć zasady funkcjonowania rynku finansowego, podejmować bardziej świadome decyzje dotyczące kredytów i pożyczek oraz unikać nadmiernego zadłużenia. Takie połączenie poradnictwa, edukacji oraz wsparcia dla osób zadłużonych sprawia, że Ośrodki Doradztwa Finansowego i Konsumenckiego odgrywają ważną rolę w systemie pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

Działalność ośrodków pokazuje, że nawet w bardzo trudnej sytuacji finansowej warto szukać pomocy. Wsparcie specjalistów i dostęp do rzetelnej wiedzy często pozwalają uporządkować sprawy finansowe i uniknąć pogłębiania się zadłużenia.