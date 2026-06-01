Kasa Stefczyka wspiera Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów

Kasa Stefczyka po raz kolejny angażuje się w rozwój edukacji finansowej młodego pokolenia, będąc jednym ze sponsorów „Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów” – ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Tegoroczna edycja ma szczególny charakter – to już dwudziesta odsłona inicjatywy, która od dwóch dekad konsekwentnie wspiera rozwój kompetencji ekonomicznych wśród młodzieży w Polsce.

Finał XX edycji konkursu pt.: „Finansowy zawrót głowy a odpowiedzialne wybory” odbędzie się w dniach 12–13 czerwca 2026 r. w Warszawie i zgromadzi najlepszych uczestników wyłonionych w pierwszym etapie rywalizacji. Wydarzenie będzie nie tylko sprawdzianem wiedzy, ale także okazją do wymiany doświadczeń, integracji oraz pogłębiania zainteresowań związanych z ekonomią i finansami.

„Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” to projekt edukacyjny skierowany do uczniów zainteresowanych tematyką gospodarczą, rynkami finansowymi oraz świadomym zarządzaniem pieniędzmi. Jego głównym celem jest rozwijanie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie umiejętności analitycznego myślenia oraz wspieranie samodzielnego zdobywania informacji. Uczestnicy konkursu poznają mechanizmy funkcjonowania rynku, uczą się odpowiedzialnych decyzji finansowych oraz budują fundamenty pod przyszłe aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym.

Na przestrzeni 20 lat konkurs stał się jednym z najważniejszych przedsięwzięć w obszarze edukacji finansowej realizowanych przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej. Rola konkursu jest szczególnie istotna w kontekście rosnącej złożoności produktów finansowych oraz wyzwań współczesnej gospodarki, które wymagają od młodych ludzi coraz większej świadomości i odpowiedzialności.

Zaangażowanie Kasy Stefczyka w tę inicjatywę ma charakter długofalowy. Instytucja od lat wspiera konkurs jako jego sponsor, traktując edukację finansową jako kluczowy element przeciwdziałania wykluczeniu finansowemu. Działania Kasy w tym obszarze wpisują się w szerszą misję społeczną – budowanie kompetencji, które pozwalają podejmować racjonalne decyzje finansowe i zwiększają bezpieczeństwo ekonomiczne Polaków.

Wspieranie „Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów” to naturalna konsekwencja tej strategii. Inwestowanie w wiedzę młodzieży oznacza realny wpływ na przyszłość – zarówno indywidualną uczestników, jak i całej gospodarki. Dzięki takim inicjatywom możliwe jest nie tylko rozwijanie talentów, ale także kształtowanie postaw odpowiedzialności i świadomego uczestnictwa w świecie finansów.

