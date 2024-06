Z grona młodych ekonomistów wyłoniono Mistrzów Polski

W finale corocznego konkursu ekonomicznego dla młodzieży - „Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów”, który odbył się w dniach 7-8 czerwca 2024 roku w Warszawie, na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody pieniężne i wiele upominków. Konkurs odbywał się pod patronatem Narodowego Banku Polskiego i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Patronat medialny objęła „Gazeta Bankowa”, tygodnik „Sieci”, portal wGospodarce.pl oraz Telewizja wPolsce.pl. Partnerami konkursu były Fundacja Alior Banku, Fundacja Wspierania Ubezpieczeń Wzajemnych oraz Saltus Ubezpieczenia.

Była to już osiemnasta edycja konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”, organizowanego dla młodzieży przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej, w którym uczestnicy mogli wykazać się znajomością zagadnień ekonomiczno-finansowych. W mistrzostwach udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z klas VII i VIII z terenu całej Polski. Tematyka tegorocznej edycji konkursu organizowanego pod hasłem: „100-lecie polskich reform gospodarczych źródłem edukacji ekonomicznej” wpisywała się w obchody Roku Edukacji Ekonomicznej, nawiązując do jubileuszu m.in. 100-lecia wprowadzenia reform gospodarczych Władysława Grabskiego, 100-lecia ustanowienia polskiego złotego a także 100-lecia utworzenia Banku Polskiego.

Finał konkursu ekonomicznego dla młodzieży - „Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów” / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

W bieżącej edycji konkursu wzięło udział 127 uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z terenu całej Polski. Najwięcej prac wpłynęło z województwa śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. W ramach eliminacji do XVIII edycji konkursu z przesłanych prac konkursowych, w wyniku weryfikacji i oceny jury, do finału zakwalifikowano 10 osób, oraz przyznano dwa wyróżnienia, które również upoważniały do udziału w finale konkursu.

Najlepsi młodzi ekonomiści

Na podstawie uzyskanych w finale konkursu wyników najlepszą młodą ekonomistką roku 2024 okazała się Lena Baranowska, uczennica klasy siódmej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie (woj. mazowieckie).

Drugie miejsce w finale konkursu zajął Jan Baranowski uczeń klasy siódmej ze Szkoły Podstawowej nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego” w Warszawie (woj. mazowieckie).

Z kolei, trzecie miejsce zdobyła Lena Wleciał, uczennica klasy siódmej z Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Kijach (woj. świętokrzyskie).

Laureaci otrzymali nagrody pieniężne, odpowiednio dla zajętych miejsc: 3000 zł, 2000 zł i 1000 zł, a także liczne upominki od patronów, partnerów i organizatora konkursu.

Podczas uroczystego finału przyznano również nagrodę specjalną dla najlepszego nauczyciela, którego uczniowie przesłali w eliminacjach XVIII edycji konkursu największą liczbę prac ocenionych powyżej 70 pkt. i kompletnie wypełnionych w części A, B i C. Nagroda pieniężna w kwocie 1000 zł została przyznana Agacie Kudasiewicz z Zespołu Placówek Oświatowych – Szkoła Podstawowa w Kijach (woj. świętokrzyskie).

Nie wysokość nagród, a wiedza i możliwość zmierzenia się z innymi uczestnikami mistrzostw jest prawdziwą motywacją najmłodszych ekonomistów z całej Polski. To też doskonała okazja do wymiany kontaktów i tworzenia wyjątkowej społeczności konkursowiczów, z których wielu to właśnie z ekonomią wiąże ścieżkę swojej edukacji. To także, jak usłyszeliśmy od uczestników, możliwość spotkania w Warszawie, podczas finału niezwykle ciekawych postaci. W tym roku, w podsumowaniu uroczystego finału głos zabrali prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska, która od wielu lat wspiera Stowarzyszenie podczas organizowanych konkursów i dr inż. Kazimierz Janiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej, który pogratulował młodzieży osiągniętych wyników.

Gratulacje i przestrogi

Myślę ze jest to sukces i przedsmak tego wszystkiego, co będzie Was czekać w przyszłości. Nie będziecie się już obawiać stawania w różnego rodzaju konkursach, macie to już za sobą. Jeszcze raz serdecznie gratuluję – mówi prezes SKEF. Podkreślając jednocześnie znaczenie poziomu i rozwijania wiedzy finansowej już od wieku wczesnoszkolnego, przez dorosłość, a nawet w wieku senioralnym, wskazując na wiele wyzwań, ale też zagrożeń występujących na rynku finansowym.

Finał „Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów”, nz. dr inż. Kazimierz Janiak, prezes Stowarzyszenia Krzewienia Edukacji Finansowej / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

„Wiedza, którą przekazujemy młodemu pokoleniu ma na celu podniesienie poziomu wiedzy finansowej, z której być może mniej lub bardziej świadomie korzystamy każdego dnia” – podsumował prezes Kazimierz Janiak.

Również prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska, gratulując wszystkim finalistom, skomentowała najważniejsze zjawiska, z którymi mierzy się sektor finansowy, nawiązując do coraz powszechniejszego wykorzystania sztucznej inteligencji.

Finał „Mistrzostw Polski Młodych Ekonomistów”, prof. dr hab. Elżbieta Ostrowska / autor: Fratria / Andrzej Wiktor

Można powiedzieć, że to jest nowe wyzwanie dla sektora finansowego, pojawiły się różne zagrożenia i szanse dla użytkowników, klientów, inwestorów związanych z sektorem. Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że sztuczna inteligencja jest tylko narzędziem, bo robi to, co człowiek zaprogramuje w algorytmach. W związku z tym wkraczamy coraz bardziej nie w gospodarkę przemysłową, ale w gospodarkę danych. Ten, kto będzie miał dużo danych: kraj, jakiś sektor, kto więcej uzyska informacji na podstawie zgromadzonych danych, osiągnie przewagę konkurencyjną. To jest bardzo poważna sprawa – podsumowała prof. Ostrowska. - I dlatego bardzo szybko rozwija się tzw. analityka big data – znane Wam pojęcie. Czyli jesteśmy teraz na etapie zdobywania, zbierania ogromnych ilości danych, bo te ogromne ilości danych bardzo dobrej jakości decydują o jakości tego, co uzyskamy dzięki sztucznej inteligencji. Sukces zależy też od prędkości przetwarzania, takiej prędkości, że człowiek w ciągu całego życia nie zdołałby nie tylko zdobyć takich danych, ale też ich przetworzyć. Droga młodzieży, my jesteśmy na etapie rozwoju „klikania”. Te wszystkie „kliknięcia” przenoszą się na tzw. widoczność behawioralno-etyczno-emocjonalną sztucznej inteligencji. W tej widoczności widzimy wszystkie zachowania użytkowników, które są zbierane, dlatego trzeba na to uważać, bo klikając pozostawiamy ślady cyfrowe które są już nie do zniszczenia. Trzeba mieć świadomość, że za 10 czy 20 lat to może przekreślić wasze szanse na jakieś stanowisko – przestrzegała prof. Ostrowska.

Jednocześnie Pani profesor podkreśliła, że to człowiek w rezultacie ponosi całkowitą odpowiedzialność za to, jaki będzie wynik zastosowania algorytmu tej technologii, także odpowiedzialność prawną i etyczną, ponieważ, sztuczna inteligencja nie ma emocji, kreatywności, świadomości. Na pytanie, jakie miejsca pracy będą ważne w przyszłości prof. Ostrowska odpowiedziała, że „będą się liczyły na rynku pracy osoby, które będą umiały obsługiwać sztuczną inteligencję, na poziomie kreatywnym, nie mechanicznym.

Kilkanaście tysięcy mistrzów ekonomii

SKEF już po raz osiemnasty zorganizowało ogólnopolski konkurs ekonomiczny „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów”. Konkurs, który na stałe zagościł wśród działań realizowanych przez Stowarzyszenie kierowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z całej Polski. Od 2006 roku w corocznych mistrzostwach wzięło udział ponad 12 tys. uczniów z całej Polski. Projekt ma na celu edukację finansową młodzieży. Co roku konkurs poświęcony jest innej tematyce z obszaru zagadnień ekonomiczno-finansowych. Podczas finałów konkursów oprócz nagród pieniężnych dla laureatów, wszyscy finaliści zostali obdarowani wieloma upominkami od patrona, partnerów, sponsorów i organizatora konkursów, a także czekało na nich wiele innych atrakcji np.: warsztaty edukacyjne, zwiedzanie Centrum Pieniądza NBP, spacer z przewodnikiem po Warszawie. Kolejna edycja Mistrzostw już w przyszłym roku.

Warto wskazać, że od wielu lat finał konkursu „Mistrzostwa Polski Młodych Ekonomistów” odbywa się łącznie z finałem konkursu „Żyj finansowo!” organizowanym w ramach projektu „Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym”, skierowanym do młodzieży szkół ponadpodstawowych. Obecnie realizowana jest XII edycja konkursu i XVI edycja projektu. SKEF realizuje projekt „Żyj finansowo” od 2008 roku. Przez ten czas działania projektu objęły ponad 11 tysięcy uczniów. Tegoroczny konkurs poświęcony był zagadnieniom z obszaru ubezpieczeń, a jego temat brzmiał: Ubezpieczenia – odpowiedzią na obawy i potrzeby Polaków.

Joanna Buczyńska