Alergia wiosną – objawy, przyczyny i sposoby łagodzenia dolegliwości

Wiosna dla wielu osób oznacza więcej słońca, dłuższe dni i powrót aktywności na świeżym powietrzu. Dla alergików jest to jednak także czas nasilonych objawów uczulenia. Pylenie drzew i roślin sprawia, że u wielu osób pojawia się katar, kichanie, swędzenie oczu czy uczucie zatkanego nosa. Wiosenna alergia potrafi znacząco obniżyć komfort życia, ale odpowiednie postępowanie może pomóc ograniczyć jej objawy.

Dlaczego alergia nasila się wiosną?

Najczęstszą przyczyną alergii wiosennej są pyłki roślin, które unoszą się w powietrzu w okresie kwitnienia. W Polsce pierwsze objawy alergii mogą pojawiać się już pod koniec zimy, gdy zaczynają pylić drzewa.

Do najczęstszych alergenów wiosennych należą:

• pyłki leszczyny i olchy (często już w lutym i marcu),

• pyłki brzozy, które należą do jednych z najsilniejszych alergenów,

• pyłki topoli, wierzby i dębu.

U osób uczulonych układ odpornościowy reaguje nadmiernie na kontakt z alergenem, co prowadzi do powstania stanu zapalnego w błonie śluzowej nosa, oczu lub dróg oddechowych.

Najczęstsze objawy alergii wiosennej

Objawy alergii wiosennej przypominają przeziębienie, dlatego nie zawsze od razu są rozpoznawane. Najczęściej pojawiają się:

►wodnisty katar,

►napadowe kichanie,

►swędzenie nosa i gardła,

►zatkany nos,

►łzawienie i zaczerwienienie oczu,

►kaszel lub uczucie drapania w gardle,

►zmęczenie i trudności z koncentracją.

W przeciwieństwie do przeziębienia alergii zwykle nie towarzyszy gorączka, a objawy mogą utrzymywać się przez wiele tygodni – zwłaszcza w okresie intensywnego pylenia.

Jak odróżnić alergię od przeziębienia?

Choć objawy są podobne, istnieje kilka cech, które mogą pomóc w ich rozróżnieniu.

Przeziębienie zazwyczaj trwa kilka dni i często towarzyszy mu ból gardła, ogólne osłabienie lub podwyższona temperatura ciała. Alergia natomiast utrzymuje się dłużej i pojawia się głównie w kontakcie z alergenem – np. podczas spacerów w okresie pylenia.

Charakterystyczne dla alergii jest także intensywne kichanie seriami oraz swędzenie oczu i nosa.

Jak ograniczyć objawy alergii wiosną?

Choć całkowite uniknięcie kontaktu z pyłkami jest trudne, istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc zmniejszyć nasilenie objawów.

Ogranicz kontakt z alergenami

W okresie intensywnego pylenia warto:

►sprawdzać kalendarz pylenia,

►unikać długich spacerów w wietrzne dni,

►wietrzyć mieszkanie rano lub po deszczu,

►po powrocie do domu zmienić ubranie i umyć twarz.

Dbaj o higienę nosa i oczu

Pomocne może być płukanie nosa roztworem soli fizjologicznej lub stosowanie preparatów nawilżających, które pomagają usuwać alergeny z błony śluzowej.

Stosuj odpowiednie leki

W leczeniu alergii często stosuje się:

►leki przeciwhistaminowe,

►glikokortykosteroidy donosowe,

►krople do oczu o działaniu przeciwalergicznym.

Dobór leczenia zależy od nasilenia objawów i powinien być dopasowany indywidualnie.

Kiedy warto skonsultować się z lekarzem?

Jeśli objawy alergii są silne, utrzymują się przez dłuższy czas lub utrudniają codzienne funkcjonowanie, warto skonsultować się z lekarzem. Specjalista może pomóc potwierdzić przyczynę dolegliwości, zaproponować odpowiednie leczenie i w razie potrzeby skierować na badania alergologiczne.

W wielu przypadkach możliwa jest również konsultacja zdalna – niektóre placówki medyczne oferują teleporady, podczas których lekarz może ocenić objawy i w razie potrzeby wystawić e-receptę na leki przeciwalergiczne.

Czy alergię można całkowicie wyleczyć?

W wielu przypadkach alergia ma charakter przewlekły, jednak odpowiednie leczenie i unikanie alergenów pozwalają znacząco ograniczyć jej objawy. U części pacjentów stosuje się również immunoterapię alergenową (odczulanie), która może zmniejszyć reakcję organizmu na alergeny.

Najważniejsze jest jednak wczesne rozpoznanie problemu i dobranie właściwego postępowania.

Podsumowanie

Wiosenna alergia jest częstym problemem zdrowotnym, który może znacząco utrudniać codzienne funkcjonowanie. Pyłki drzew i roślin powodują objawy przypominające przeziębienie – katar, kichanie czy łzawienie oczu. Ograniczenie kontaktu z alergenami, odpowiednia higiena oraz właściwie dobrane leczenie mogą jednak pomóc skutecznie zmniejszyć dolegliwości i poprawić komfort życia w sezonie pylenia.

