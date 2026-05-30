Czy pęknie bariera 6 zł za litr benzyny?

Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,05 zł, benzyny 98 - 6,63 zł, a oleju napędowego - 6,34 zł. Oznacza to kolejny solidny spadek cen maksymalnych wszystkich paliw względem piątku. Orlen obniżył w sobotę hurtowe ceny paliw - wynika z danych opublikowanych przez koncern. Dzięki niższym cenom ropy i przedłużeniu pakietu CPN, ceny benzyny 95 na stacjach paliw mogą spaść poniżej 6 zł za litr - wynika z piątkowego komentarza analityków e-petrol.pl.

W piątek litr benzyny 95 kosztował 6,16 zł, benzyny 98 - 6,73 zł, a oleju napędowego - 6,37 zł. Oznacza to, że w sobotę spadek cen benzyny Pb95 wynosi 11 gr na litrze, Pb98 o 10 gr na litrze, a diesla o 3 gr na litrze.

W stosunku do minionej środy ceny maksymalne benzyny Pb95 będą więc już niższe o 38 gr, a diesla aż o 41 gr!

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek i określi ceny na wtorek.

Już wiadomo, co dalej z pakietem CPN

Festiwal obniżek cen paliw trwa!

CPN mocno zdyscyplinował stacje benzynowe

e-petrol.pl: w przyszłym tygodniu litr benzyny może kosztować mniej niż 6 zł

„Ostatnie dni maja dają kierowcom w Polsce podstawy do optymizmu. Koszty tankowania zauważalnie spadają, podążając w ślad za globalnymi notowaniami ropy naftowej, a przedłużenie rządowego pakietu CPN odsuwa w czasie wizję skokowych podwyżek na stacjach” - poinformowali analitycy.

W mijającym tygodniu znacznie spadły ceny paliw w rafineriach. Średnia hurtowa cena benzyny wynosi obecnie 5303,40 zł/m sześc. i jest o 378,40 zł niższa niż tydzień wcześniej. Natomiast metr sześcienny diesla na przestrzeni tygodnia potaniał w rafineriach o 474,20 zł i kosztuje aktualnie 5572,80 zł/m sześc. To najniższa cena od początku marca tego roku - zaznaczono w komentarzu.

Dodatkowo w czwartek opublikowano rozporządzenia przedłużające do połowy czerwca obowiązywanie obniżonych stawek VAT i akcyzy dla paliw silnikowych.

„Kierowcy mogą mieć więc realną nadzieję na to, że w pierwszych dniach czerwca za tankowanie litra 95-oktanowej benzyny zapłacą mniej niż 6 złotych. Przewidywane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw na nadchodzący tydzień to: 5,96-6,09 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, 6,22-6,33 zł/l dla oleju napędowego i 3,53-3,62 zł/l dla autogazu” - podsumowali analitycy.

Orlen ponownie obniżył hurtowe ceny paliw

Według hurtowego cennika koncernu w sobotę benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje 5 tys. 207 zł za metr sześc., czyli 98 zł mniej niż dzień wcześniej, benzyna bezołowiowa Super Plus 98 kosztuje 5 tys. 757 zł za metr sześc., o 87 zł mniej, natomiast olej napędowy Ekodiesel - 5 tys. 500 zł za metr sześc., czyli 77 zł mniej.

W piątek Orlen również obniżył hurtowe ceny paliw, w tym benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 101 zł, do 5 tys. 305 zł za metr sześc., benzyny bezołowiowej Super Plus 98 o 93 zł, do 5 tys. 844 zł za metr sześc., a oleju napędowego Ekodiesel o 22 zł, do 5 tys. 577 zł za metr sześc.

Sobotnia obniżka hurtowych cen paliw jest czwartą w tym tygodniu i ósmą z rzędu wprowadzoną przez koncern w ostatnim czasie - w ubiegłym tygodniu paliwa taniały tam także cztery razy.

PAP, sek

