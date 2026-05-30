2 mln firm wystawia e-Faktury

W Krajowym Systemie e-Faktur do 26 maja zostało wystawionych już prawie 290 mln faktur – podało Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytania PAP. Liczba wystawców faktur w KSeF przekroczyła 2 mln.

Od 1 lutego do 26 maja 2026 r. wystawiono w KSeF 289 mln 571 tys. 267 faktur – poinformowało Ministerstwo Finansów.

System wystartował w lutym, kiedy weszły do niego największe firmy, o obrotach przekraczających 200 mln zł w 2024 r. W lutym w KSeF zostało wystawionych nieco ponad 39,9 mln faktur, a w marcu było to nieco ponad 53,2 mln.

W kwietniu nastąpiło rozszerzenie systemu – do KSeF weszły wszystkie firmy, poza najmniejszymi (których miesięczne przychodny objęte systemem nie przekraczają 10 tys. zł). Jak podało MF, w kwietniu wystawionych zostało ponad 106,1 mln faktur, a w maju – do 26 dnia tego miesiąca – prawie 90,3 mln.

„Liczba wystawców faktur w KSeF - 2 061 144 na dzień 26 maja 2026 r.” – podał resort finansów.

Krajowy System e-Faktur służy do wystawiania, przesyłania i przechowywania faktur wystawianych przez przedsiębiorców na rzecz innych przedsiębiorców.

PAP, sek

