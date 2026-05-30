Tajemnice KSeF. Czy dane przedsiębiorców są bezpieczne?

Czy dane finansowe polskich przedsiębiorców są bezpieczne? Krajowy System e-Faktur (KSeF), który przetwarza wrażliwe informacje o milionach transakcji w Polsce, wciąż budzi potężne kontrowersje. Choć rządzący zapewniają o pełnej kontroli nad systemem, kulisy jego budowy oraz tożsamość podmiotów zaangażowanych w jego obsługę pozostają owiane głęboką tajemnicą. Interwencja senatora G. Biereckiego obnażyła mur milczenia, jakim Ministerstwo Finansów odgradza się od pytań o bezpieczeństwo narodowe - pisze portal wPolsce24.tv

Sprawa ujrzała światło dzienne po tym, jak 16 marca 2026 roku senator Grzegorza Bierecki, opierając się na ustaleniach Konwentu Seniorów Senatu RP, skierował oficjalne oświadczenie do Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej oraz Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego. Parlamentarzysta, dbając o transparentność i interes polskich przedsiębiorców, domagał się jasnych i precyzyjnych odpowiedzi na warunkach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

Wśród 13 kluczowych pytań sformułowanych przez senatora Biereckiego znalazły się kwestie fundamentalne z punktu widzenia suwerenności cyfrowej państwa:

• Jakie podmioty uczestniczą w przetwarzaniu danych KSeF, gdzie znajdują się ich siedziby oraz infrastruktura techniczna?

• Kto jest ich właścicielem i ostatecznym beneficjentem?

• Jaki jest roczny koszt świadczonych usług oraz na jaki okres zawarto umowy?

• Czy system uzyskał pozytywną opinię Komitetu do spraw Cyfryzacji?

Szczególny niepokój wzbudziła rola zagranicznych korporacji IT. Senator wprost zapytał o to, jaką rolę w przetwarzaniu danych polskich podatników odgrywa globalna firma Imperva Thales?

Zasłona dymna i resortowe „tajne przez poufne”

Ministerstwo zasłaniało się tajemnicą państwową, więc senator poprosił o odpowiedź na wszystkie pytania i wątpliwości w trybie niejawnym. Odpowiedź, która nadeszła z Ministerstwa Finansów pod koniec maja 2026 roku (podpisana z upoważnienia ministra przez Podsekretarza Stanu Zbigniewa Stawickiego), może budzić głębokie zaniepokojenie. Po dwóch miesiącach zamiast zamiast transparentności, opinia publiczna otrzymała urzędniczą ścianę i uniki.

Resort finansów odpowiedział w trybie jawnym i wprost odmówił ujawnienia szczegółów dotyczących podmiotów współpracujących przy KSeF, zasłaniając się… względami bezpieczeństwa.

W praktyce oznacza to, że Polacy nie mogą dowiedzieć się, kto dokładnie ma wgląd w ich faktury, gdzie stoją serwery obsługujące system i do czyich kieszeni płyną miliony z państwowej kasy. Nie wiemy też, jakie są koszty usług, które świadczone są przez zagraniczne podmioty w ramach KSeF i na jak długo podpisano aktualnie obowiązujące umowy.

Dokumenty MF potwierdzają jednocześnie to, że urzędniczy chaos towarzyszył KSeF od samego początku, a rządowi decydenci od dawna mieli świadomość luk w systemie:

Taka postawa Ministerstwa Finansów rodzi uzasadnione pytania o to, co naprawdę dzieje się za zamkniętymi drzwiami resortu? Dlaczego informacje o firmach przetwarzających strategiczne dane gospodarcze Polski są ukrywane - co naprawdę szokuje - nawet przed parlamentarzystami opozycji?

Oprac. Sek

