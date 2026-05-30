Rząd Tuska zmarnował 1,2 mld zł na infrastrukturę?

Małaszewicze – kluczowy węzeł logistyczny na mapie Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej, nazywany „bramą do Azji” – stały się ofiarą urzędniczego paraliżu i rażących zaniedbań obecnej ekipy rządzącej. Jak wynika z oficjalnych dokumentów oraz odpowiedzi Ministerstwa Infrastruktury na pytania senatora Grzegorza Biereckiego, z powodu opieszałości przepadło aż 1 miliard 219 mln zł przeznaczonych na modernizację tego strategicznego suchego portu - pisze portal wPolsce24.tv

Miliardowa strata „czarno na białym”

Analiza faktów i przepisów prawnych odsłania zatrważający obraz niekompetencji. Zgodnie z art. 33wa Ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, Minister Finansów na wniosek ministra infrastruktury miał prawo przekazywać spółce PKP PLK SA skarbowe papiery wartościowe z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego. Środki te miały sfinansować gigantyczny projekt modernizacji infrastruktury kolejowej w rejonie przeładunkowym Małaszewicze - pisze wPolsce24.tv

Z ustawowego harmonogramu finansowego jasno wynikało, jakie kwoty mogły zostać przekazane w poszczególnych latach: 2023 r. – 7 412 000 zł; 2024 r. – 222 265 000 zł; 2025 r. – 989 331 000 zł.

Suma tych trzech pozycji daje astronomiczną kwotę 1 218 998 000 zł – czyli blisko 1,22 miliarda złotych!

Co z tymi pieniędzmi zrobił obecny rząd?

Odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na zapytanie senatora Grzegorza Biereckiego nie pozostawia złudzeń. Resort wystąpił o środki dopiero na rok 2026 (zaplanowane na poziomie ponad 897 mln zł), całkowicie pomijając kwoty za trzy poprzednie lata (2023, 2024, 2025)! W świetle obowiązujących przepisów, bez natychmiastowej zmiany prawa, te gigantyczne pieniądze na rozwój polskiej infrastruktury po prostu BEZPOWROTNIE PRZEPADŁY

Senator Bierecki alarmuje: Państwo abdykuje ze strategicznych projektów

Determinacja parlamentarzystów prawicy, a w szczególności senatora Grzegorza Biereckiego, pozwoliła na wyciągnięcie tych bulwersujących faktów na światło dzienne. W kuluarach sejmowych i senackich głośno mówi się o tym, że uderzenie w Małaszewicze to kolejny – po CPK i porcie kontenerowym w Świnoujściu – element świadomego zwijania flagowych polskich inwestycji rozwojowych.

Wygląda na to, że ministerstwo obudziło się dopiero przy planowaniu budżetu na 2026 rok, zapominając, że kluczowe fundusze z lat ubiegłych nie przechodzą automatycznie na kolejny okres. To porażający dowód na brak ciągłości zarządzania państwem i sabotaż gospodarczy” - mówi w rozmowie z wPolsce24.tv senator Grzegorz Bierecki.

Ustawa ratunkowa na stole – czy rząd odrzuci dłoń?

Sytuacja jest krytyczna, ale nie beznadziejna. Politycy opozycji nie ograniczyli się jedynie do krytyki. Do laski marszałkowskiej został już złożony projekt ustawy, która modyfikuje dotychczasowe przepisy i stwarza prawną możliwość odzyskania oraz przesunięcia tych niewykorzystanych 1,22 miliarda złotych na rzecz PKP PLK SA z przeznaczeniem na Małaszewicze.

To jedyna i ostatnia szansa na uratowanie pełnego wymiaru modernizacji tego strategicznego węzła. Przyjęcie przygotowanej ustawy pozwoliłoby naprawić kardynalne błędy i zaniechania rządu.

