Salmonella bardziej niebezpieczna niż myślisz

Salmonelloza jest jedną z najczęściej występujących bakteryjnych chorób przenoszonych drogą pokarmową. Zakażenia wywołują bakterie z rodzaju Salmonella, mogące być obecne w licznych rezerwuarach środowiskowych oraz w organizmach wielu gatunków zwierząt. Szczególnie wysoka liczba przypadków obserwowana jest w okresie letnim, gdy wyższa temperatura sprzyja namnażaniu drobnoustrojów w żywności przechowywanej w nieodpowiednich warunkach.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Czym jest salmonelloza i dlaczego ryzyko wzrasta wraz ze wzrostem temperatury.

• Jakie produkty spożywcze najczęściej stanowią źródło bakterii Salmonella.

• Jak bakterie zakażają organizm i wywołują objawy choroby.

• Dlaczego nie zawsze stosuje się antybiotyki w leczeniu salmonellozy.

• Czym jest bezobjawowe nosicielstwo.

• Dlaczego rosnąca antybiotykooporność Salmonella stanowi globalny problem.

Objawy salmonellozy obejmują przede wszystkim ostrą biegunkę, bóle brzucha, gorączkę, nudności i wymioty. U większości pacjentów choroba ma charakter samoograniczający się i ustępuje w ciągu kilku dni. W grupach szczególnie wrażliwych, takich jak dzieci, osoby starsze oraz pacjenci z obniżoną odpornością infekcja, szczególnie niezauważona w porę może prowadzić do cięższego przebiegu, odwodnienia oraz powikłań ogólnoustrojowych.

Szacuje się, że zakażenia wywołane przez Salmonella należą do najczęstszych przyczyn bakteryjnych biegunek na świecie. Globalnie dochodzi każdego roku do dziesiątek milionów zachorowań, z których zdecydowana większość związana jest ze spożyciem skażonej żywności.

Źródła zakażenia i drogi transmisji

Najważniejszym źródłem zakażeń są produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego. Szczególne znaczenie epidemiologiczne mają mięso drobiowe oraz jaja, które mogą być skażone bakteriami zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz produktu. Spożycie niedogotowanego mięsa lub potraw przygotowanych z surowych jaj znacznie zwiększa ryzyko infekcji.

W okresie letnim dodatkowym czynnikiem sprzyjającym zakażeniom jest częstsze spożywanie żywności przygotowywanej poza domem oraz przechowywanie potraw w temperaturach sprzyjających namnażaniu bakterii. Niewielka liczba drobnoustrojów może wystarczyć do wywołania choroby, szczególnie jeśli żywność przechowywana była w temperaturze pokojowej przez dłuższy czas.

Bakterie Salmonella wykazują jednak dużą zdolność przetrwania w różnych środowiskach i mogą być obecne także w produktach, typowo nie uznawanych, jako wysokiego ryzyka. Drobnoustroje te potrafią przeżyć przez długi czas w środowisku suchym, w tym w proszkach mlecznych, przyprawach czy wyrobach cukierniczych. Z tego powodu sporadycznie dochodzi do ognisk zatruć związanych z żywnością wysoko przetworzoną.

Źródłem zakażenia mogą być również świeże warzywa i owoce. Do ich skażenia dochodzi najczęściej podczas produkcji rolnej, na przykład w wyniku kontaktu z zanieczyszczoną wodą lub nawozami organicznymi zawierającymi odchody zwierząt. Bakterie mogą utrzymywać się na powierzchni roślin i zostać później przeniesione do organizmu człowieka wraz z nieumytymi lub surowymi produktami.

Istotną rolę w epidemiologii zakażeń odgrywają również zwierzęta. Rezerwuarem bakterii są liczne gatunki zwierząt gospodarskich oraz dzikich, a także niektóre zwierzęta domowe. Szczególnie często nosicielstwo Salmonella stwierdza się u gadów, takich jak żółwie, jaszczurki czy węże, które mogą wydalać bakterie bez wykazywania objawów choroby.

Jak dochodzi do zakażenia?

Zakażenie następuje najczęściej po spożyciu żywności lub wody zawierającej bakterie. Po przedostaniu się do przewodu pokarmowego część drobnoustrojów ulega zniszczeniu w kwaśnym środowisku żołądka. Jednak część bakterii może przetrwać działanie kwasu solnego, zwłaszcza gdy są spożywane wraz z pokarmem, częściowo neutralizującym kwaśne pH żołądka.

Po dotarciu do jelita cienkiego bakterie przylegają do komórek nabłonka jelitowego i wnikają do ich wnętrza dzięki wyspecjalizowanym mechanizmom. Proces ten prowadzi do aktywacji odpowiedzi immunologicznej i rozwoju miejscowego stanu zapalnego w błonie śluzowej jelita.

Stan zapalny powoduje zwiększoną sekrecję płynów i elektrolitów do światła jelita oraz nasilenie perystaltyki, co manifestuje się właśnie pod postacią biegunki. Zmiany w środowisku jelitowym sprzyjają jednocześnie namnażaniu bakterii Salmonella, które mogą wykorzystywać powstające w trakcie reakcji zapalnej produkty przemian chemicznych jako alternatywne źródła energii. Mechanizm ten pozwala patogenowi uzyskać przewagę nad naturalną mikrobiotą jelitową.

W większości przypadków zakażenie pozostaje ograniczone do przewodu pokarmowego. U niewielkiego odsetka pacjentów bakterie mogą jednak przedostać się do krwiobiegu i wywołać zakażenie uogólnione, prowadzące do poważnych powikłań, takich jak sepsa lub zakażenia narządowe.

Leczenie i rola mikrobioty jelitowej

Podstawą leczenia typowej salmonellozy jest postępowanie objawowe, obejmujące przede wszystkim odpowiednie nawodnienie oraz wyrównanie zaburzeń elektrolitowych. W większości przypadków stosowanie antybiotyków nie jest konieczne.

Antybiotykoterapia rozważana jest głównie u pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby, u osób z grup wysokiego ryzyka powikłań lub w przypadku zakażeń uogólnionych. W niektórych sytuacjach stosowanie antybiotyków może prowadzić do zaburzeń składu mikrobioty jelitowej i przedłużonego wydalania bakterii z przewodu pokarmowego.

Prawidłowo funkcjonująca mikrobiota jelitowa stanowi ważny element naturalnej bariery ochronnej organizmu. Mikroorganizmy bytujące w jelicie konkurują z patogenami o składniki odżywcze i przestrzeń, przez co mogą one ograniczać namnażanie się bakterii chorobotwórczych.

Nosicielstwo bezobjawowe

Po ustąpieniu objawów większość osób samoistnie eliminuje bakterie z organizmu. U części pacjentów drobnoustroje mogą jednak utrzymywać się w przewodzie pokarmowym przez dłuższy czas mimo braku objawów choroby. Taki stan określa się mianem nosicielstwa bezobjawowego.

Nosiciele mogą wydalać bakterie z kałem i stanowić potencjalne źródło zakażenia dla innych osób, szczególnie w sytuacjach związanych z przygotowywaniem żywności.

Problem antybiotykooporności

W ostatnich latach obserwuje się rosnącą częstość występowania szczepów Salmonella wykazujących oporność na stosowane antybiotyki. Zjawisko to dotyczy zarówno szczepów wywołujących zakażenia jelitowe, jak i bakterii odpowiedzialnych za ciężkie choroby ogólnoustrojowe.

Pojawianie się wielolekoopornych wariantów bakterii ogranicza dostępne możliwości terapeutyczne i stanowi istotne wyzwanie dla systemów ochrony zdrowia. Narastająca antybiotykooporność patogenów bakteryjnych jest więc obecnie uznawana za jeden z kluczowych problemów zdrowia publicznego na świecie.

FAQ

• Czy salmonelloza zawsze wymaga leczenia antybiotykiem? Nie. W większości przypadków choroba ma charakter samoograniczający się i wymaga jedynie leczenia objawowego, przede wszystkim odpowiedniego nawodnienia i uzupełniania strat elektrolitów.

• Jakie produkty najczęściej powodują zakażenia Salmonellą? Najczęściej są to jaja, mięso drobiowe oraz potrawy zawierające surowe jaja. Zakażenia mogą jednak występować także po spożyciu innych produktów, w tym warzyw, owoców lub żywności przetworzonej.

• Czy warzywa mogą być źródłem Salmonelli? Tak. Skażenie może nastąpić w trakcie produkcji rolniczej, na przykład poprzez kontakt z zanieczyszczoną glebą lub wodą.

• Dlaczego latem częściej dochodzi do zatruć pokarmowych? Wyższa temperatura sprzyja szybkiemu namnażaniu bakterii w żywności przechowywanej w nieodpowiednich warunkach.

• Czy zwierzęta domowe mogą przenosić Salmonellę? Tak. Szczególnie często bakterie występują u gadów, które mogą być bezobjawowymi nosicielami.

Podsumowanie

Salmonelloza pozostaje jedną z najczęstszych chorób przenoszonych przez żywność. Bakterie z rodzaju Salmonella występują w licznych rezerwuarach środowiskowych i mogą zakażać człowieka poprzez różnorodne produkty spożywcze. Choroba w większości przypadków ma łagodny przebieg, jednak u części pacjentów może prowadzić do poważnych powikłań.

Znaczenie salmonellozy jako problemu zdrowia publicznego wynika zarówno z powszechności zakażeń, jak i z rosnącej antybiotykooporności bakterii. W związku z tym kluczowe znaczenie mają działania profilaktyczne obejmujące przede wszystkim właściwe postępowanie z żywnością, przestrzeganie zasad higieny oraz kontrolę bezpieczeństwa mikrobiologicznego produktów spożywczych.

Filip Siódmiak

Źródła: • Winter, S., Thiennimitr, P., Winter, M. et al. Gut inflammation provides a respiratory electron acceptor for _Salmonella. Nature 467, 426–429 (2010)._

• van Ooij, C. Gaining an edge in the gut. Nat Rev Microbiol 8, 759 (2010).

• Podlacha, M., Gaffke, L., Grabowski, Ł. et al. Bacteriophage DNA induces an interrupted immune response during phage therapy in a chicken model. Nat Commun 15, 2274 (2024).

• Kumar, Rahul et al. “Antimicrobial resistance in _Salmonella: One Health perspective on global food safety challenges.” Science in One Health vol. 4 100117. 28 Jun. 2025._

• https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/_Salmonella-(non-typhoidal)_

