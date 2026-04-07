Wojna dotknęła Turcję. "Trzy osoby zginęły"

W pobliżu konsulatu Izraela w Stambule doszło we wtorek do strzelaniny, w wyniku której trzy osoby zginęły - poinformowały tureckie media, cytowane przez agencję Reutera. Źródła agencji przekazały, że obecnie w Turcji nie przebywają żadni izraelscy dyplomaci.

Reuters podał, że w okolicy izraelskiego konsulatu na stałe rozmieszczone są siły policji. Nagrania telewizyjne pokazują uzbrojonych policjantów patrolujących okolicę po strzelaninie.

Na nagraniu opublikowanym przez agencję Reutera widać policjanta, który wyciąga broń i kryje się, gdy słychać strzały. Jedna pokazana osoba była cała we krwi.

