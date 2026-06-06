Polityczny atak na megafuzję mediów w USA. Trzy zarzuty

Grupa stanowych prokuratorów generalnych przygotowuje sądowy pozew zmierzający do zablokowania przejęcia Warner Bros. Discovery przez Paramount Skydance — podała w piątek agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą. Takie działania wcześniej zapowiadała Kalifornia.

Jak podaje agencja, nie jest jeszcze jasne, które stany złożą pozew, lecz prokurator generalny Kalifornii Rob Bonta powiedział w czwartkowym wywiadzie, że jego biuro wkrótce podejmie decyzję o ewentualnym działaniu.

Reuters zauważa, że akcje Warner Bros. spadły po tej wiadomości o 1,8 proc., a akcje Paramount spadły o 4 proc.

Jak się atakuje w USA przejęcie Warner Bros. Discovery?

Agencja nie podała, jaka ma być podstawa nadchodzącej skargi władz stanowych. Jednak wcześniej pojawiły się następujące obawy i zarzuty ze strony Hollywood i pozostających w opozycji Demokratów pod adresem planowanej transakcji.

► Proponowana transakcja spotkała się z oporem środowisk twórczych w Hollywood, które obawiały się, że może ona doprowadzić do masowej utraty miejsc pracy, zmniejszenia produkcji filmów i seriali.

► Transakcja budzi też obawy dotyczące nadmiernej konsolidacji na rynku platform streamingowych i produkcji filmowej.

► Osobną kwestą są możliwe skutki polityczne przejęcia CNN przez firmę związaną z rodziną Ellisonów, sprzymierzoną z Donaldem Trumpem. Wśród przejmowanych przez Paramount kanałów telewizyjnych jest też polski TVN.

Od 30 września Paramount Skydance będzie płacił za opóźnienie

Paramount Skydance dąży do jak najszybszego dopięcia transakcji, a według branżowego portalu Status zarząd ma nadzieję, że stanie się to do 15 lipca, choć w publicznych wypowiedziach i dokumentach wyznaczono datę 30 września. Jeśli do tego czasu fuzja nie dojdzie do skutku, akcjonariusze WBD mają otrzymywać dodatkowe 25 centów za akcję za każdy kwartał opóźnienia. Paramount Skydance zgodził się na zakup akcji WBD po cenie 31 dol., a całkowita wartość transakcji wyceniana jest na 110 mld dol.

Akcjonariusze WBD zatwierdzili sprzedaż spółki podczas specjalnego walnego zgromadzenia w kwietniu, jednak wciąż potrzebne są zgody regulatorów w krajach, gdzie obie spółki są obecne. Sprawę bada m.in. brytyjski urząd antymonopolowy CMA. Paramount zwrócił się też o zgodę na przejęcie do europejskiego regulatora.

Faworyzowana przez Donalda Trumpa firma prawdopodobnie nie natrafi na przeszkody ze strony rządu federalnego. Według portalu Semafor, który powoływał się na wtajemniczone w sprawę źródła, wydział antymonopolowy ministerstwa sprawiedliwości USA jest gotów wkrótce zatwierdzić fuzję.

Z Waszyngtonu Oskar Górzyński (PAP), sek

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