Ogromny atak USA. Trump: chciałbym "przejąć ropę”

Armia USA przeprowadziła w nocy z poniedziałku na wtorek atak z użyciem bomb przeciwbunkrowych na skład amunicji w irańskim Isfahanie – podał dziennik „Wall Street Journal”. Jednocześnie Arabia Saudyjska i ZEA przechwyciły irańskie rakiety, a władze w Teheranie stanowczo zaprzeczyły doniesieniom o negocjacjach z USA.

Według dziennika, który powołuje się na anonimowego amerykańskiego urzędnika, wojsko wykorzystało w nocy „dużą liczbę” ważących po ok. 900 kg bomb przeciwbunkrowych do zniszczenia arsenału. Prezydent USA Donald Trump zamieścił na platformie Truth Social trzydziestojednosekundowe nagranie, na którym widać potężne eksplozje.

Osobno telewizja CNN potwierdziła wybuchy w pobliżu meczetu Mosalla. Ich długość i intensywność (tzw. wtórne eksplozje) sugerują, że uderzenie skutecznie zdetonowało składowaną tam amunicję.

Irańskie media doniosły także o wybuchach w wielu częściach Teheranu i przerwach w dostawach prądu. Niedługo wcześniej izraelska armia wezwała mieszkańców dzielnicy mieszkalnej w stolicy Iranu do pozostania w schronach w oczekiwaniu na atak wymierzony w „infrastrukturę wojskową”.

Iran nie chce rozmawiać z USA?

Rzecznik irańskiego MSZ Esmail Bagei stanowczo odrzucił twierdzenia o prowadzonych rozmowach dyplomatycznych.

Nie prowadziliśmy żadnych negocjacji z Ameryką w ciągu tych trzydziestu jeden dni – przekazał w oświadczeniu, dodając, że amerykańskie propozycje dotarły do kraju jedynie przez wyznaczonych pośredników.

Cieśnina Ormuz

W odpowiedzi na trwające od ponad miesiąc uderzenia Izraela i USA władze w Teheranie zatwierdziły plan wprowadzenia opłat za przepływ przez cieśninę Ormuz oraz zakazu wstępu dla statków z państw nakładających sankcje. Od początku konfliktu ruch na tym szlaku, przez który w normalnych warunkach przepływa ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy, spadł o 95 proc.

Izraelska armia zidentyfikowała pociski wystrzelone z Iranu w kierunku terytorium Izraela. Systemy obronne są w akcji, aby przechwycić to zagrożenie

– informowała armia na Telegramie, a kilka minut później odwołała alarm.

Według AFP nad Jerozolimą w ciągu nocy słychać było ok. 10 eksplozji. Izraelskie wojsko przekazało, że podczas walki w południowym Libanie zginęło czterech żołnierzy, a dwóch zostało rannych.

Uderzenie dotknęło innych państw

Niespokojnie było również w innych państwach regionu. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich odłamki przechwyconych pocisków raniły cztery osoby w Dubaju. Lokalne służby poinformowały o ugaszeniu pożaru kuwejckiego tankowca Al Salmi trafionego irańskim dronem. Arabia Saudyjska zneutralizowała osiem rakiet balistycznych. Równocześnie lotnictwo USA uderzyło w bazy w Iraku.

Giełda reaguje

Wojna wciąż uderza w azjatyckie rynki. Giełdowe indeksy w Korei Płd. i Japonii odnotowały spadki na otwarcie odpowiednio o 3,82 proc. i 2,24 proc. Za baryłkę Brent płacono we wtorek 109,78 dolara, z kolei WTI przebiła barierę 100 dolarów.

Czego chce prezydent Donald Trump?

Prezydent USA Donald Trump powiedział w niedzielnym wywiadzie dla dziennika „Financial Times”, że chciałby „przejąć ropę z Iranu” i może przejąć centrum eksportowe na wyspie Chark, punkt wyjściowy dla 90 proc. irańskiego eksportu ropy.

Trump wyjaśnił, że najchętniej doprowadziłby do przejęcia ropy, ale „niektórzy głupcy w USA” pytają: „Po co to robicie?”.

Ruchy prezydenta

Prezydent wzmacnia siły amerykańskie na Bliskim Wschodzie, a Pentagon nakazał rozmieszczenie 10 tys. żołnierzy przeszkolonych do działań desantowych - przypomniał „FT”. W piątek do regionu przybyło ok. 3,5 tys. żołnierzy, w tym ponad 2 tys. marines. Kolejne 2,2 tys. żołnierzy piechoty morskiej jest w drodze, a tysiące żołnierzy z 82. Dywizji Powietrznodesantowej również otrzymali rozkaz dotarcia na Bliski Wschód.

Atak na centrum eksportowe byłby jednak ryzykowny, zwiększając ryzyko kolejnych ofiar po stronie amerykańskiej oraz wydłużając koszty i czas trwania wojny.

Może zdobędziemy wyspę Chark, a może nie. Mamy wiele opcji

– powiedział Trump, dodając, że zajęcie wyspy oznaczałoby, że „musielibyśmy tam pozostać przez jakiś czas”.

Zapytany o stan irańskiej obrony na wyspie, Trump stwierdził, że wątpi, iż Iran ma tam „jakąkolwiek obronę. Moglibyśmy to przejąć bardzo łatwo”.

Wojna eskaluje

Wojna eskaluje w ostatnich dniach, a w piątkowym ataku na bazę lotniczą w Arabii Saudyjskiej rannych zostało 12 żołnierzy USA. Oprócz tego amerykański samolot rozpoznawczy E-3 Sentry o wartości 270 mln dolarów został uszkodzony. Rebelianci Huti w Jemenie zagrozili nową fazą eskalacji wystrzeliwując pocisk balistyczny w kierunku Izraela.

Wcześniej Donald Trump podkreślił, że rozmowy między USA a Iranem za pośrednictwem pakistańskich „wysłanników” postępują pomyślnie.

Prezydent wyznaczył termin do 6 kwietnia, w którym Iran musi zaakceptować porozumienie kończące wojnę lub stawić czoła ponowionym amerykańskim atakom na swój sektor energetyczny.

Zapytany, czy w najbliższych dniach możliwe będzie zawarcie porozumienia o zawieszeniu broni, które ponownie otworzyłoby cieśninę Ormuz - szlak wodny, którym zazwyczaj przepływa jedna piąta światowej ropy naftowej, Trump odmówił podania szczegółów.

Pozostało nam około 3 tys. celów – zbombardowaliśmy 13 tys. i kolejne kilka tysięcy przed nami – powiedział. Porozumienie może zostać zawarte dość szybko - dodał.

Zablokowanie cieśniny Ormuz

W zeszłym tygodniu Trump powiedział, że Iran, który w pierwszych dniach wojny zablokował cieśniną Ormuz, tym samych wstrzymując ruch tankowców, zezwolił na tranzyt 10 zbiornikowców pod banderą Pakistanu w ramach „prezentu” dla Białego Domu. W rozmowie z brytyjskim dziennikiem Trump dodał, że liczba tankowców wzrosła do 20.

Dali nam dziesięć – powiedział. Teraz dają 20, a te 20 już rozpoczęło (rejs) i zmierzają w sam środek cieśniny” Ormuz - wyjaśnił.

Trump powiedział, że przewodniczący parlamentu Iranu Mohammad Bagher Ghalibaf, jeden z czołowych przywódców kraju w czasie wojny, zatwierdził dodatkowe tankowce.

pap, jb

