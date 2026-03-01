W nalotach Izraela i USA zginął przywódca Iranu

Najwyższy przywódca Iranu, ajatollah Ali Chamenei, zginął w sobotę rano w swoim biurze – potwierdziły w niedzielę rano irańskie media państwowe. W kraju ogłoszono 40-dniową żałobę. Wcześniej o śmierci Chameneia w atakach na Iran informowały władze USA i Izraela.

Prezenter państwowej irańskiej telewizji odczytał oświadczenie Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, potwierdzające śmierć Chameneia. W komunikacie napisano, że jego „męczeństwo” stanie się początkiem „powstania w walce przeciwko prześladowcom”.

W oświadczeniu, które przekazały również inne państwowe media, nie pojawiła się wzmianka o następcy ajatollaha. Nie podano szczegółów na temat jego śmierci, ale obwiniono za nią USA i Izrael – zaznaczyła stacja BBC.

„Straciliśmy wielkiego przywódcę i opłakujemy go. Przywódcę, który był niezwykły pod względem czystości ducha, siły wiary, zaradności (…), odwagi w obliczu arogancji oraz dżihadu na ścieżce Boga” – oświadczył z kolei Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej.

Atak na rezydencję ajatollaha: „całkowicie zniszczona”

Prezydent USA Donald Trump ogłosił w sobotę wieczorem, po przeprowadzonych tego dnia amerykańsko-izraelskich uderzeniach na Iran, że Chamenei nie żyje.

USA i Izrael rozpoczęły w sobotę rano ataki na Iran, zapowiadając, że będą one kontynuowane w nadchodzących dniach. W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety i drony w kierunku Izraela i innych państw Bliskiego Wschodu, w tym w stronę amerykańskich baz wojskowych w tym regionie.

Dziennik „New York Times” opublikował wcześniej w sobotę zdjęcie satelitarne, na którym widać duże zniszczenia i zawalone budynki w kompleksie, używanym zwykle jako rezydencja Chameneia i miejsce, gdzie przyjmowani byli wysokiej rangi urzędnicy. Izraelska telewizja Kanał 12 podała, że rezydencja ajatollaha została „całkowicie zniszczona”.

Według źródeł agencji Reutera Izrael i USA przeprowadziły atak w chwili, gdy trwało spotkanie Chameneia z głównymi doradcami.

Władze potwierdziły śmierć szefa gwardii rewolucyjnej i wysokiego doradcy ds. bezpieczeństwa

Irańskie władze sądownicze potwierdziły w niedzielę, że w wyniku sobotnich ataków USA i Izraela w siedzibie ajatollaha Ali Chamenei zginął szef Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) Mohammad Pakpur oraz wysoko postawiony doradca ds. bezpieczeństwa, były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani.

Portal sądowniczy Mizan zaznaczył, że Pakpur i Szamchani, „zginęli śmiercią męczeńską”.

Wcześniej portal Axios przekazał, powołując się na izraelskich urzędników, że ataki tego państwa wymierzone są w „całe irańskie kierownictwo”. Pojawiły się niepotwierdzone dotychczas informacje o śmierci ministra obrony generała brygady Aziza Nasira Zadeha oraz irańskiego „szefa wywiadu” - poinformował amerykański Instytut Studiów nad Wojną.

W nalotach zginęli szef sztabu sił zbrojnych i minister obrony Iranu

Szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi oraz minister obrony Aziz Nasir Zadeh zginęli w ataku powietrznym – poinformowała w niedzielę irańska telewizja państwowa, cytowana przez agencję Associated Press.

Kto zastapi Ali Chameneia?

Oficjalna irańska agencja informacyjna IRNA podała, że po śmierci najwyższego przywódcy duchowo-politycznego, ajatollaha Alego Chameneia rada przywódcza złożona z prezydenta Masuda Pezeszkiana, szefa sądownictwa Golamhosejna Mohseni Edżeia i jednego z prawników z Rady Strażników tymczasowo przejmie jego obowiązki.

Zgodnie z irańską konstytucją rada może sprawować władzę do czasu, aż Zgromadzenie Ekspertów wybierze nowego przywódcę.

Wcześniej portal Iran International donosił, iż przywódcy IRGC nalegają, aby następca Chamenei został wybrany natychmiast, trybem pozasystemowym.

PAP, sek

