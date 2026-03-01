Próba ataku na tankowiec w cieśninie Ormuz

Omański port Dukm (Duqm) został w niedzielę zaatakowany przez dwa drony; zaatakowano również tankowiec w cieśninie Ormuz kilka kilometrów od omańskiej półeksklawy Musandam – poinformowała Omańska Agencja Państwowa.

Ministerstwo spraw wewnętrznych Omanu podało, że podjęto działania w związku z niewielkim pożarem, do którego doszło w strefie przemysłowej po upadku fragmentów strąconej rakiety.

W ataku na tankowiec Skylight płynący pod banderą Palau rannych zostało czterech marynarzy. Całą 20-osobową załogę składającą się z Indusów i Irańczyków ewakuowano.

Nie jest na razie jasne, kto zaatakował tankowiec, ale - jak przypomniała agencja AP - Iran zagroził wcześniej, że uderzy w statki płynące przez cieśninę Ormuz po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran.

To pierwsze uderzenie na Oman od rozpoczętych w sobotę ataków USA i Izraela na Iran i irańskich ataków odwetowych na bazy amerykańskie w regionie – podkreśliła agencja Reutera.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O innych prognozach dla rynku ropy po ataku na Iran czytaj tutaj:

Czy ropa wzrośnie do 100 dolarów?

Ropa podrożeje o 100 proc.? To możliwy wariant

W górę ropa, w górę dolar, w górę złoto

Cywilny ruch lotniczy na Bliskim Wschodzie w turbulencjach

»»Sojusznicy Trumpa biorą TVN! – oglądaj Wiadomości telewizji wPolsce24