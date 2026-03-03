Netanjahu podał termin zakończenia wojny. Jasna deklaracja
Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w poniedziałek w telewizji Fox News, że amerykańsko-izraelska operacja przeciwko Iranowi będzie „szybką i zdecydowaną akcją”, a nie wojną bez końca.
- To będzie szybka i zdecydowana akcja, stworzymy warunki przede wszystkim dla Irańczyków, którzy odzyskają kontrolę nad swoim losem i utworzą swój własny, demokratycznie wybrany rząd, co przyczyni się do zmiany Iranu - podkreślił izraelski premier w amerykańskiej telewizji.
„To nie będą lata”
- Zajmie to trochę czasu, ale to nie będą lata. To nie jest wojna bez końca - oświadczył Netanjahu. Według niego władze Iranu są obecnie najsłabsze od początku objęcia rządów.
Wojna za zgodą USA?
Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson powiedział wcześniej w poniedziałek, że Izrael planował uderzenie na Iran nawet bez pomocy USA. Premier Izraela dodał, że nie musiał namawiać prezydenta USA Donalda Trumpa do przeprowadzenia operacji „Epicka Furia”.
To wojna Chiny - USA
Chiny są głównym odbiorcą irańskiej ropy, kupując ponad 80 proc. jej eksportu. Zablokowanie dostaw wstrząśnie, a być może zdławi chińską gospodarkę.
