Netanjahu podał termin zakończenia wojny. Jasna deklaracja

Premier Izraela Benjamin Netanjahu powiedział w poniedziałek w telewizji Fox News, że amerykańsko-izraelska operacja przeciwko Iranowi będzie „szybką i zdecydowaną akcją”, a nie wojną bez końca.

To będzie szybka i zdecydowana akcja, stworzymy warunki przede wszystkim dla Irańczyków, którzy odzyskają kontrolę nad swoim losem i utworzą swój własny, demokratycznie wybrany rząd, co przyczyni się do zmiany Iranu - podkreślił izraelski premier w amerykańskiej telewizji.

„ To nie będą lata”

Zajmie to trochę czasu, ale to nie będą lata. To nie jest wojna bez końca - oświadczył Netanjahu. Według niego władze Iranu są obecnie najsłabsze od początku objęcia rządów.

Wojna za zgodą USA?

Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson powiedział wcześniej w poniedziałek, że Izrael planował uderzenie na Iran nawet bez pomocy USA. Premier Izraela dodał, że nie musiał namawiać prezydenta USA Donalda Trumpa do przeprowadzenia operacji „Epicka Furia”.

To wojna Chiny - USA

Chiny są głównym odbiorcą irańskiej ropy, kupując ponad 80 proc. jej eksportu. Zablokowanie dostaw wstrząśnie, a być może zdławi chińską gospodarkę.

